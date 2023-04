‘First Dates’: Mario y Sofía se tatúan la fecha de su cita en el programa

El pasado lunes 17 de abril pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates. En esta ocasión, fuimos testigos de cómo Sofía regresó al programa junto a Mario, el joven del que está profundamente enamorada y que conoció en el restaurante más famoso de la televisión. Lo hizo el 11 de noviembre de 2021 y, como no quiere olvidarse de esa fecha, ha querido hacer una locura.

¿En qué consiste? En tatuarse la fecha de esa primera cita con Mario, a quien considera el amor de su vida. Sofía no sabía lo que era estar enamorada hasta que le conoció en First Dates: “Igual no se lo digo lo suficiente y no lo sé explicar, pero es algo muy intenso”. Mario también confesó estar muy enamorado. De hecho, el día que conoció a Sofía, hizo saber a su madre que “esa chica, era su chica”.

Los dos enamorados, en esta nueva entrega del programa, tuvieron la oportunidad de sentarse en la misma mesa en la que se conocieron. De esta manera, recordaron los nervios que pasaron, cómo fue su segunda cita, entre otras tantas cuestiones. Una vez más, los dos volvieron a decirse lo muchísimo que significaban el uno para el otro.

Sofía y Mario se tatúan la fecha en la que se enamoraron en #FirstDates17A: “El 11 de noviembre de 2021”https://t.co/RbwKbKd45j — First Dates (@firstdates_tv) April 17, 2023

Por si fuera poco, vimos cómo los comensales quisieron recordar uno de los viajes más especiales, el de Biarritz: “Casi nos salimos de la habitación”. Aun así, han reconocido que no todo es tan maravilloso, ya que también han tenido sus más y sus menos. Pero, al conocer sus puntos débiles, tratan de trabajarlos cada día.

En el reservado, había un tatuador esperando a la pareja. Mario se ha quedado sin palabras cuando Sofía le hizo la siguiente propuesta: “Que nos tatuemos la fecha en la que nos conocimos y lo hagamos aquí, en el lugar en el que nos conocimos”. El tatuador no tardó en aprovechar la ocasión para bromear sobre la situación: “Me siento el párroco”.

Finalmente, Mario aceptó la propuesta de su novia. Acto seguido, quiso gritar a los cuatro vientos lo que siente por ella: “No cambiaría nada de este año y medio. Creo que eres la mujer de mi vida y espero formar una familia contigo en el futuro”. ¡Qué bonito que los dos se hayan encontrado en el camino!