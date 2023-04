‘First Dates’: María del Valle confiesa que no paran de compararla con Shakira

Un nuevo grupo de solteros se ha dado cita en First Dates para intentar encontrar a su media naranja. A veces el amor triunfa y salen historias bonitas, como ha sido el caso de esta comensal que se ha llevado una gran sorpresa.

María del Valle es una influencer de 39 años que se dedica a la moda y al lifestyle. “Soy una chica muy femenina, cuido cada detalle y no voy ni al chino sin mis tacones”, confesaba. Por otro lado, uno de sus rasgos principales ha sido motivo de controversia para ella: “Muchos seguidores sienten mucha curiosidad por mi cabello, que cómo lo cuido y eso. Tampoco paran de compararme con Shakira y le estoy cogiendo manía”. La soltera ha acudido al programa tras salir de una relación de 12 años. “No me sentí ni querida ni deseada”, ha revelado.

Su cita ha sido Óscar, un hombre de 42 años de Pamplona. “Soy un tipo muy sociable al que le gusta mucho salir, disfrutar, hacer amigos y practicar deporte”, comentó en su presentación. En cuanto al amor ha confesado que “tengo fama de picaflor, pero, en realidad, soy un tipo de relaciones largas y darlo todo por mi pareja”. Ambos se han gustado a primera vista y la creadora de contenidos se ha mostrado más que encantada: “¡Qué chico más guapo, no puedo pedir más!”.

Ya en la mesa han comenzado a conocerse un poco más. Ella ha contado a qué se dedicaba y al pamplonés le ha gustado mucho su profesión, ya que también le gustaba vestir bien y cuidarse. Sobre planes de futuro María del Valle ha afirmado que “quiero ser madre, casarme y tener una familia tradicional”. El soltero ya tenía un hijo y ella ha querido saber si le gustaría tener más, a lo que ha contestado no estar seguro. También han hablado de ‘redflags’ en una pareja y él ha dicho que no soportaría a alguien que fuera prepotente. La influencer se ha sorprendido muy para bien al escuchar esto: “No creía en este programa y he visto a este chico, y me han cambiado los esquemas”.

Para finalizar la velada, Óscar ha invitado a cenar a su cita. “No puedo pedir más, estoy contentísima de haber venido”, decía la mujer. En la decisión final él ha querido una segunda cita, ella obviamente también y además ha aprovechado la ocasión para dedicar unas bonitas palabras a su acompañante. El de Pamplona casi se emociona al escucharla: “No vale llorar, me emociono y todo”. Finalmente, los dos han abandonado First Dates de la mano y muy contentos de haberse encontrado.