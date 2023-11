‘First Dates’: Lorenzo confiesa el curioso motivo por el que se fija en los pies de las chicas

El pasado martes pudimos disfrutar de un nuevo programa de First Dates, presentado por Carlos Sobera. De esta forma, conocimos a otros tantos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión para intentar conocer a su media naranja. Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Lorenzo.

«Soy tan tímido que mi madre tuvo que colgar un mensaje en Facebook buscándome amigos», comenzó diciendo el italiano a su llegada a First Dates. «Por suerte contestó la madre del que ahora es mi mejor amigo, somos inseparables», confesó. Además, desveló a Carlos Sobera que lleva ocho años viviendo en España.

«Por suerte no he perdido mi acento y espero no hacerlo», aseguró. Acto seguido, el presentador del programa de Cuatro hizo una nueva cuestión al comensal: «¿Qué es lo primero que te fijas en una chica?». Él fue muy claro al respecto: «En el pelo, si lo lleva corto, largo, el peinado…» Pero añadió algo más: «También en los pies. Si una chica se los cuida, significa que se cuida a ella misma».

Su cita para esa noche fue María que, entre otras cuestiones, también destacó que era muy tímida: «Cuando me gusta un chico no digo nada, me quedo parada». Nada más verse, los dos se gustaron. Acto seguido, pasaron a la mesa para continuar con la cita y conocerse un poco más. La joven escogió cenar espaguetis, pero rápidamente se dio cuenta de algo:

«¿Cómo me como yo esto sin mancharme de tomate?», se cuestionó. Lorenzo no pudo evitar reírse ante ese comentario, haciéndole saber que estuviera tranquila. El buen rollo no tardó en hacerse presente en la cita. Los dos tenían muchísimas cosas en común y estaban muy a gusto el uno con el otro.

Hasta tal punto que, en la decisión final, Lorenzo reconoció que no dudaría en tener una segunda cita con María: «Es una persona muy interesante». La alicantina, por su parte, se mostró de acuerdo con lo que había dicho su cita: «Me lo he pasado muy bien. Tenemos muchas cosas en común, la conversación ha sido muy fluida y me he sentido muy cómoda».