Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron Loli y José, destacando sobre todo la comensal, que se convirtió en el centro de todas las miradas por estas declaraciones.

Loli, una limpiadora de Madrid de 51 años de edad, explicó en el programa que ha pasado por todos los estados civiles. Aún así no ha tenido suerte en el amor, motivo que le llevó a probar suerte en el restaurante de Cuatro. «He pasado por todos los estados civiles porque ya he estado rejuntada y todo ese rollo con otras parejas, pero no me ha ido bien. Normalmente ellos o se mueren o se (SIC) desaparecen», ha declarado Loli en su presentación.

«No es que yo sea la viuda negra ni nada de eso. Se mueren solos, porque no se me ha muerto solo uno, se han muerto varios, y los que no desaparecen, hacen un David Copperfield y su mamá sabrá dónde están, porque yo no lo sé», ha añadido.

Tras conocer a su cita de la noche, José quedó completamente encantado con la comensal. Una velada que transcurrió a las mil maravillas. «A mí me gusta una mujer que me ponga y que me dé caña, porque así disfruto mucho más. Si no me da caña, ¿qué hago? Aquí no tenemos a nadie. Hay que disfrutar y darle caña al mono», ha señalado el comensal.

Sin embargo, Loli no tuvo ese flechazo a primera vista.»Llamadme superficial, pero si no me entra por el ojo, no me entra por ningún lado», ha destacado. Asimismo, durante la cena le ha comentado a José que se ha casado una vez, se ha divorciado también una vez, se ha quedado viuda otra vez y después ha tenido otra pareja.

Ya lo decía el proverbio chino: «Si no fluye…» 🤔 ¡Esta noche en @firstdates_tv! #FirstDates23N ❤ pic.twitter.com/goX92mpt5n — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) November 23, 2021

Ante sus palabras, el chófer dijo: «Es una mujer que tiene mucha experiencia en el amor. No sé el amor que da, pero yo creo que tiene que dar mucho amor». Loli le ha contado a José que su marido falleció hace ya 15 años y que pese a que después ha conocido a varios hombres, ninguno ha sido como su marido. «Los hombres tendrían que venir con fecha de caducidad como los yogures», señaló con humor la comensal.

En la decisión final ambos lo tuvieron claro, aunque no coincidieron con sus respuestas. «Yo sí, no me importaría, porque en una hora no se conoce nada a una persona», ha contestado José. Sin embargo, Loli no vio futuro a una segunda cita con el chófer. «A nivel pareja no porque yo creo que tiene que haber una conexión de primer momento y no eres mi prototipo», explicó. Palabras con las que dieron por concluido su paso por ‘First Dates’.