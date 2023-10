‘First Dates’: el inesperado motivo por el que una soltera rechazó a su cita

First Dates ha llegado pisando fuerte con su nueva temporada, de eso no cabe duda. Recientemente, el programa presentado por Carlos Sobera presentó a su audiencia a los nuevos comensales que habían acudido a probar suerte en el restaurante del amor. Un encuentro donde una de las citas más destacadas fue la de Egoitz y Mariana.

Egoitz es un joven originario de Bilbao que admitió sentirse muy identificado con Sheldon Cooper (personaje protagonista de la serie televisiva The Big bang theory) debido a su inteligencia. No le gusta el alcohol, algo que le dejó claro a Matías, el barman del local. «Dicen que Madrid tiene buena agua, ponme un vasito», dijo.

Su cita de la noche fue Mariana, una joven que señaló que tiene una lista de cosas que le gustaría hacer antes de morir. Uno de sus objetivo era participar en First Dates, por lo que ya podrá tacharla. Respecto a su primera impresión de Egoitz, podría decirse que no fue la mejor, pues a la soltera le pareció que el joven era demasiado niño para ella.

«Muy pequeño, no de estatura, pero lo vi muy niño», admitió. A pesar de las numerosas cosas que no tenían en común, la cita no contó en ningún momento con ningún silencio incómodo. Eso sí, lo que tampoco le gustó demasiado a la comensal fue saber que su acompañante era ingeniero. «Suelen ser muy cuadriculados y sabiondos», destacó.

Por su parte, lo que no le convenció a Egoitz de ella fue el saber que era vegana. Pues, él es una persona «más de chuletón». Un comentario que no le sentó nada bien a la joven de 19 años. Asimismo, y tras ver que no coincidían en nada en común, ni siquiera a nivel audiovisual, la respuesta en la decisión final fue clara para ambos.