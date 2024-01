‘First Dates’: el doble de Leonardo DiCaprio siente un flechazo en el programa

No es ningún secreto que First Dates se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 10 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega en la que vimos cómo varios comensales acudieron al programa en busca del amor. Dos de los protagonistas de la noche fueron Camilo y Darianna.

El primero en llegar al restaurante más famoso de la televisión fue el joven que, aunque nacido en Italia, su madre es colombiana, ha vivido durante muchos años tanto en Nueva York como en Argentina. Es actor y, entre las tantas cuestiones que llaman la atención de él, es su parecido con Leonardo DiCaprio por el que ha aparecido en diversas ocasiones en televisión.

Su cita para esa noche fue Darianna, que se consideraba una chica juguetona por lo que buscaba a alguien sincero, divertido y, sobre todo, muy amoroso. Nada más verla, Camilo se ha quedado completamente sin palabras: «Ha sido un flechazo, fue como un amor a primera vista». Ella se ha quedado sorprendida al conocer que era italiano: «Tiene todo lo que busco en un hombre».

El doble de Leonardo Di Caprio siente un flechazo en #FirstDates10E: “Era el infierno, pecabas o pecabas” https://t.co/3dTfP2RvaH — First Dates (@firstdates_tv) January 10, 2024

Desde un primer instante, los dos sintieron una conexión realmente especial. Conforme la cita avanzaba, iban dándose cuenta de que tenían más cosas en común de las que esperaban. Entre otras cuestiones, que eran seguidores del Real Madrid y que eran actores. Como dijo la propia Laura Boado, estaba siendo una «cita de cine».

Como la conexión entre los dos era más que evidente, el equipo de First Dates le dio la opción a pasar al reservado. Es entonces cuando decidieron darse un beso, que provocó que la pasión estallase por momentos. Se han gustado tantísimo que, en la decisión final, los dos tuvieron muy claro que querían tener no una segunda cita, sino muchísimas más. ¡Ha sido un auténtico flechazo!