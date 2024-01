‘First Dates’: el sorprendente motivo por el que un soltero se niega a estar con viudas

El pasado miércoles 10 de enero First Dates regresó a Cuatro de la mano de un nuevo programa. El show de citas presentado por Carlos Sobera se ha convertido en todo un acierto por parte de la cadena española y así lo volvieron a demostrar con veladas como la de Julia y Jesús.

El soltero se define como un caballero y tiene claro que a la mujer hay que tratarla bien y, en ocasiones, «darle algún capricho». Su cita fue Julia, una mujer que quiso dejar claro que no es antipática, sino que es una persona «seria».

Una vez en la mesa la pareja se ha ido conociendo un poco más. Fue entonces cuando Jesús se interesó por el estado civil de Julia. Pues, según explicó el soltero, no quiere saber nada de mujeres viudas. Por su parte, la comensal le explicó que se divorció de su marido y luego quedó viuda.

Jesús confesó que tiene la sensación de que las mujeres viudas solo le hablan de sus maridos. No quiere que le recuerden el pasado constantemente, por lo que este es uno de sus requisitos. «Estaría con una prostituta porque a mí no me importa el pasado, me importa que me haga feliz», destacó.

El motivo de un soltero de #FirstDates10E para no estar con viudas: “Para mí no existe el pasado” https://t.co/xVYcl21bCN — First Dates (@firstdates_tv) January 10, 2024

«Le veo muy mayor para mí, y mira que es un año», admitió Julia respecto al físico de Jesús. Asimismo, el comensal le explicó que busca a una mujer que no sea muy «pinturera» y que le ofrezca buena compañía. Pues, el sexo, a su edad, es algo de menor importancia que solo llega como un plus.

Al final de la velada, en la decisión final de First Dates, el soltero estuvo dispuesto a seguir conociendo a Julia fuera de cámaras. Ella, sin embargo, le ofreció pasarlo bien e irse algún día de karaoke, pero nada amoroso.