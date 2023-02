‘First Dates’: el detalle estético que aborreció un comensal de su cita a primera vista

El pasado jueves 9 de febrero Cuatro emitió una nueva entrega de First Dates, donde una nueva tanda de solteros trató de encontrar a su media naranja. A uno de los comensales no le gustaron nada ciertas modificaciones corporales que llevaba su cita, pero supo dejar sus diferencias a un lado.

El primero en llegar al programa fue Víctor, que se considera moderno en estilo, pero tradicional en el amor. Cree que ahora las relaciones no se toman enserio y él no está a favor de las relaciones abiertas. En cuanto a su aspecto, ha recordado la época en la que llevaba aún más piercings todavía, una cresta amarilla y paseaba con un “Seat Ibiza amarillo y la música de Camela a tope”.

Su cita ha sido Iván, un gerente de zona en una cadena de restaurantes de comida rápida. En el amor busca conectar con alguien y no le gusta eso de acostarse juntos ya en una primera cita. Ninguno de los dos se ha gustado físicamente de primeras, pero el alcarreño ha aborrecido especialmente las dilataciones que llevaba su compañero de velada. “A lo mejor Víctor no es el típico chico que me fijaría en la calle solo por las dilataciones. Hablando, igual sí, pero si le veo, no diría: ‘Mira qué chaval más majete’”.

Ya en la mesa han hablado más en profundidad sobre los tatuajes y el accesorio de la discordia. Víctor se ha sorprendido al saber que su cita tenía en realidad 16 tatuajes porque al no estar ninguno a la vista le hacía parecer “muy formalito”. El gerente no ha podido evitar preguntar directamente por las dilataciones: “¿No te duelen? Yo es que lo odio… Eso tiene que doler”. Detrás de cámara ha revelado que incluso él había llevado perforaciones, pero de esa en concreto no era muy fan: “Lo veo feo en una persona, que se quiten o agranden un trozo de carne. No me gusta”. El madrileño dio todo un discurso sobre por qué a él le gustaban, incluyendo algún que otro detalle desagradable. “Si te lo quieres quitar, huele a culo, por mucho que te las laves. Cualquier agujero, si no lo lavas bien, huele a rata”, dijo en tono bromista.

A pesar de tener unas cuantas diferencias y un carácter que puede hacerles chocar, han decidido darse una segunda oportunidad por todo aquello que sí les ha unido en First Dates. Iván ha pasado por alto las dilataciones y ambos han querido descubrir si lo suyo podría funcionar.