‘First Dates’: David, en shock con la especialidad sexual de su cita

Cuatro continúa apostando por sus programas estrella y First Dates no iba a ser menos. El popular show de citas regresó una noche más al prime time de la mano de nuevos solteros dispuestos a encontrar el amor. Un encuentro donde la audiencia tuvo la oportunidad de ver citas como la de David y Leo.

David es un joven al que le apasiona la moda y el mundo de la belleza. En el amor no le ha ido mal, pero sus relaciones anteriores se vieron frustradas. «La chica sabía de mi existencia, era un baile muy bueno entre los tres hasta que él se tuvo que mudar del país», explicó.

La magia late en el restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates13N en directo en @cuatro 🔴https://t.co/x6IbzaH1tz 📺 pic.twitter.com/zBNLm7OQQh — First Dates (@firstdates_tv) November 13, 2023

«Aunque me vean emperifollado no significa que no tenga mis creencias», afirmó. Su cita fue Leo, un joven que no tuvo reparos en admitir que ama los ovnis. «Para mí, Dios es un alíen», señaló. El primer contacto entre la pareja fue bastante contradictorio, pues aunque David confesó que el soltero no era su tipo, a Leo, por su parte, sí le gustó bastante.

«A primera vista, genial, 20 puntos», dijo. Poco a poco, los comensales se fueron conociendo un poco más, momento en el que dieron paso a temas más íntimos. Leo admitió que le gustaría probar los roles sexuales, pero David le dejó claro que él ya había pasado esa etapa. «Se me hace la boca agua pensando en los vellos corporales… en las axilas me pone a mil», aclaró él, por su parte.

Sin embargo, a Leo no le gusta nada el vello corporal. Fue entonces cuando le confesó algo que dejó a su cita en shock. «Una de mis especialidades es el turbo, el cambio de velocidad, y luego el meneo del mondongo, experimentar con el movimiento, no va a ser todo dentro, fuera, dentro, fuera», declaró. Unas palabras con las que el soltero de First Dates se quedó atónito.