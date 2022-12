‘First Dates’: Una comensal suplica a Matías Roure que sea su cita de la noche

Una noche más First Dates regresó a la pequeña pantalla para ofrecer a los espectadores una nueva entrega del icónico show de citas. Un encuentro donde tuvimos la oportunidad de conocer a Cristina, una valenciana de 30 años que acudió al programa para encontrar al hombre que tanto tiempo lleva buscando.

Se desconoce si Allan, su cita de la noche, se convirtió en el chico indicado para ella. Pero, lo que sí quedó claro fue que Matías Roure, el barman del restaurante, hubiera sido su apuesta más acertada. De hecho, Cristina no dudó en proponerle cenar con ella desde que tuvo la oportunidad.

Ser cariñosos y gastronomía 💥 Las parejas de #FirstDates6D ya confirmaron sus reservas. ¡Nos vemos en una hora! ❤ pic.twitter.com/wZl2qhkUIz — First Dates (@firstdates_tv) December 6, 2022

Cuando la soltera se ha acercado a la barra, Matías Roure se ha llenado la boca de halagos hacía ella. Unas palabras con las que el argentino le ha asegurado que le gustaba mucho el color de su pelo y el color del vestuario que había elegido para la ocasión. Una serie de piropos que conquistaron a Cristina por completo, olvidándose que se encontraba a la espera de conocer a su cita de la noche.

«A ver si vas a querer tener una cita conmigo… ¿quieres una cita conmigo», le propuso la joven. Una petición de lo más tentadora que el argentino tuvo que rechazar. «No puedo, tengo mucho trabajo, mi amor. Me encantaría, pero no puedo», le respondió Matías Roure. Fue entonces cuando Allan, un jugador de rugby francés, entró por las puertas del local de First Dates.

El joven, afincado en Alicante, cumplía con la mayoría de los requisitos que Cristina buscaba en un hombre. De hecho, y tras una cena de lo más satisfactoria para ambos, los comensales coincidieron en la decisión final con darse una segunda oportunidad para conocerse fuera de cámaras.