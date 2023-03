‘First Dates’: una comensal se ríe del problema de su cita en su cara

Muchas veces en la vida a pesar de que intentamos mantener la compostura delante de algo que nos hace mucha gracia, se convierte en una misión totalmente imposible. Esto es lo que le ha pasado a Mónica durante su cita en First Dates, quién estuvo a punto de perder a su media naranja al reírse de un problema que el joven tenía.

Mónica, una mujer madrileña se presentó a First Dates para encontrar el amor, se definió como una persona muy extrovertida a la que le encanta tirarse horas hablando. Por la puerta entraba Jesús, un hombre que trabaja en una funeraria en el turno de noche y al que le encantaba bailar, especialmente bachata y salsa.

Carlos Sobera no perdió la oportunidad y pidió al programa que pusieran en alto una canción de bachata y ambos se arrancaron rápidamente a bailar. Sin embargo, Mónica no tardó en darse cuenta de que Jesús cada vez que bailaba sacaba la lengua afuera: «Hace así todo el rato, debe ser un tic que tiene cuando baila que hace así», comentó a las cámaras de cuatro mientras se reía a carcajadas.

A pesar de sus intentos por contenerse, le fue totalmente imposible: «Perdona que me ría, pero es que me muero», le dijo mientras intentaba no mirarle a la cara. Después del divertido baile, los solteros se dijeron lo que habían pensado del otro y decidieron darse una segunda cita para conocerse más. Aunque estuvieron de acuerdo en que ninguno quería convivir en pareja pero sí en tener a alguien para que le acompañe y poder vivir momentos así de entretenidos muchas más veces. Y quién sabe si volverán a bailar bachata juntos.