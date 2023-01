‘First Dates’: un comensal no recuerda el nombre de su cita tras cenar con ella

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega, en la que se volvió a sorprender a los espectadores con los comensales que acudieron al restaurante del programa en buscar del amor. En esta ocasión, los comensales que más dieron que hablar fueron Mariusz y Marián.

La cita entre Mariusz y Marián no comenzó con buen pie. Pues nada más verse en la barra de First Dates, reconocieron que ninguno de ellos era lo que estaba buscando el otro. Ella fue la primera en reconocer que no era lo que se esperaba encontrar en el programa.

«Me esperaba un chicarrón del norte», confesó Marián tras conocer a Mariusz. Y aunque aseguró no tener nada en contra de las personas extranjeras, admitió que su prototipo de hombre es más mediterráneo y físicamente le gustan bastante más corpulentos que su cita.

La sorprendente reacción de un soltero de ‘First Dates’ que olvida el nombre de su cita: “Brillas como el sol” 🌞 #Firstdates30e https://t.co/403cD9Ww3Y — First Dates (@firstdates_tv) January 31, 2023

Para él, la primera impresión no fue tan mala, sin embargo se decepcionó con el estilo de vida que seguía la soltera, pues no entendía como le podía gustar «perder» el domingo viendo películas y comiendo pipas en el sofá de su casa. Y es que el soltero es asiduo a caminar largos kilómetros, pues no le gusta la vida sedentaria.

Durante uno de los juegos del programa, tras explotar un globo, salió un papel que les proponía darse un beso, pero ella se negó, otro detalle que echó para atrás al soltero, mientras ella se justifica señalando que no lo hacía por su familia y porque estaba en la tele.

Durante la cita, llamó la atención un desafortunado desliz del soltero, que ni recordándole el nombre la redactora del programa, lo supo decir correctamente. «Mariusz, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Marián?», le preguntaron «Sinceramente, a mí no me gustaría tener una segunda cita con… ¿Marisol?», respondió, metiendo la pata.