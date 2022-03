Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ ha vuelto a abrir sus puertas para recibir a nuevos comensales dispuestos a encontrar el amor. Muchas son las historias que hemos podido conocer pero, sin lugar a dudas, una de las citas que más nos llegó a sorprender fue la que protagonizaron Carlota y Lucía. ¡Y es que tenían muchísimas cosas en común!

Las dos llegaron al restaurante más famoso de la televisión en busca de alguien que, de una manera u otra, entendiera su forma de ver la vida. Durante la cena en ‘First Dates’, se dieron cuenta de que había muchísimas cuestiones en las que coincidían. ¡Más de las que pudieran haber imaginado!

Y es que, entre otras cuestiones, ninguna de las dos había encontrado, hasta la fecha, a alguien que pudiera entender sus dos pequeños hábitos: no hacer la cama y dormir con un peluche. Dos aspectos que las dos compartían. Todo comenzó cuando Carlota empezó la conversación dando a conocer uno de sus secretos: duerme con un peluche.

En ese momento, a Lucía se le iluminó el rostro puesto que ella también tenía esa costumbre. Por si fuera poco, las dos comensales no tardaron en ir un poco más allá, al confirmar que tampoco les gusta hacer la cama. Y es que están de acuerdo en que les parece una auténtica pérdida de tiempo si esa misma noche van a volver a deshacerla.

Eso sí, las dos tienen argumentos diferentes para no hacer la cama. Carlota recalca en que no entiende para qué hacer la cama si se va a deshacer horas más tarde mientras que Lucía va un poco más allá. ¿De qué manera? Confesando que ella no hace la cama ya que, después, “se quedan unos bichitos dentro”.

Y es que Lucía ha reconocido que le da mucho miedo que esos “bichitos” de los que habla le piquen por la noche: “Cuando haces la cama se quedan bichitos dentro, bichitos minúsculos. Se me metió la paranoia y ya no la hago”, reconoció. Lo cierto es que las dos tuvieron tanta química que no dudaron un solo segundo en afirmar que, en efecto, les encantaría tener una segunda cita tras su paso por ‘First Dates’.