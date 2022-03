El pasado martes 15 de marzo tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’, uno de los programas con más éxito de Cuatro. De esta manera, conocimos a diversos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión con muchas ganas de encontrar a su media naranja.

Una de las protagonistas fue, sin lugar a dudas, Mariví. Hay quien dice que la primera impresión es importante, y parece que en esta cita se ha cumplido. Y es que la primera impresión de la comensal sobre Frantxu fue, cuanto menos, nefasta. ¿La razón? Él llegó al restaurante con una máscara de luchador, realizando un grito de guerra.

Antes de que esto sucediera, Mariví llegó al programa. En la barra, quiso sincerarse con Carlos Sobera: “Creo que estoy soltera por mi genio, que tengo mucho, y asusto a los hombres”. Por si fuera poco, añadió algo más: “Quiero una relación con un amigo, un amante… lo quiero todo. Me gustaría que mi cita fuera pasional y cariñoso”.

Lo que Mariví no esperaba era encontrarse con Frantxu, que realizó una entrada al restaurante que será difícil de olvidar. “¡Lucha, lucha, lucha!”, exclamó el comensal. La castellonense no pudo evitar mirar a Matías Roure, barman de ‘First Dates’, para decirle lo siguiente: “Hostias, no me jodas…”

En un total, Mariví quiso ir más allá: “Me quería morir. He pensado ‘tierra, trágame’, me voy de aquí. Pero bueno… es que ha sido muy fuerte con ese cinturón, casi me da algo”. Frantxu, por su parte, no tardó en explicar su atuendo: “Es un cinturón del campeonato por parejas y, como estoy soltero, estoy buscando una compañera para la batalla de la vida”.

A pesar de esa peculiar entrada al restaurante, Mariví no dudó en reconocer los siguiente: “Cuando se ha quitado la máscara me ha gustado físicamente”. La velada no fue la más idílica que digamos. El alicantino hizo saber a su cita que le gustaba “Marvel, Star Wars, El señor de los anillos…” mientras que la castellonense fue clara: “Le he dejado hablar porque yo me habría levantado y me habría ido”. En la decisión final, Frantxu sí quiso tener una segunda cita con Mariví mientras que ella se negó a que eso sucediera, recordando que “la entrada me ha impactado bastante”.