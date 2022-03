Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Ana y Josema. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

En esta ocasión, y haciendo homenaje a los Premios Oscar, los comensales comenzaron desfilando con sus mejores galas para posar en el photocall del programa. Entre ellos, destacó una de sus estrellas de la noche, Ana, fanática del cine español de autor. “Siento que vivo en una película de Berlanga porque me pasan cosas muy locas”, confesaba.

Una llegada al restaurante donde no dejó indiferente a nadie con su look de maestra de circo o domadora de leones, su forma de decir que su vida es todo un circo. “Mis amigos dicen que soy un ‘maricón’ atrapada en el cuerpo de una mujer; si tuviera pene, tampoco me vendría mal”, revelaba.

!Este lunes 28 de marzo, a las 21.45h en @Cuatro, vamos a vivir una noche de cine en el restaurante! 🎞 #EspecialCine https://t.co/MaoNdknvDa pic.twitter.com/JZJQpB3z45 — First Dates (@firstdates_tv) March 25, 2022

Respecto a su última relación sentimental, Ana explicó que a ella se le acabó el amor durante la cuarentena. “Dejé a mi pareja por Instagram en la cuarentena”, señaló la comensal. Fue entonces cuando conoció al que sería su cita de la noche, Josema, también conocido como Summer J. “Soy creador de contenido y friki de las películas de superhéroe”, explicaba.

Una primera toma de contacto que a Ana le gustó mucho. “Así de físico bien, lo que me llama a mí la atención”, declaró. Sin embargo, aunque ambos mostraron su pasión por el mundo audiovisual, la cita no salió tan rodada. “Me encanta hacer vídeos y estar en todas las plataformas”, explicó Josema.

“Le falta un hervor, que se deje de pantallas”, reaccionaba Ana. Asimismo, otro punto en lo que ambos no estuvieron de acuerdo fue en la calidad del cine español. “No me gusta el cine español, lo respeto pero no hacen películas de acción como me gustan a mí”, confesó el joven.

Posteriormente, llegó el momento de jugar un poco con una de las tarjetas sorpresa del programa, por lo que Ana tuvo que confesar los talentos sexuales por los que ganaría un Oscar. “Tengo dos talentos sexuales, el karaoke y saber cómo tienes la próstata”, le dijo. Palabras que dejaron a Josema estupefacto. “Creo que le he dado miedo. Si hubiese sido una muchacha más joven… Pero se ha sentido como pequeño”, confesó luego la comensal de 27 años.

Pero, el punto que terminó por sentenciar la velada llegó cuando Summer J. confesó cuánto hacía que tuvo su última relación sentimental. “He salido hace unos cinco meses de una relación de 4 años”, explicó el comensal. Un tiempo poco prudencial para su cita. “Está enamorado todavía porque se le ve en la cara”, añadió Ana. Palabras con las que dejaron claro cuál sería su decisión final en ‘First Dates’.