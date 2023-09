‘First Dates’: Carlos Sobera sufre un vahído al conocer el curioso sueño de un comensal

El pasado lunes 18 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo programa de First Dates. De esta forma, conocimos a otros tantos comensales que llegaban al restaurante más famoso de la televisión con ganas de conocer a su media naranja. Uno de los protagonistas de la noche, sin lugar a dudas, fue Nasir.

«Puedo ser o no un egocéntrico, porque no comprendo el pensamiento de las personas y lo que intento es adaptarlo a lo que yo normalmente siento, porque es lo que he aprendido», reconoció el comensal. Es más, consiguió dejar sin palabras a Carlos Sobera al reconocer que su objetivo era nada más y nada menos que estudiar túneles cuánticos en el ADN.

De esta forma, reconocía lo siguiente: «Mi objetivo es alargar la vida de las personas para que se den cuenta del gran error que es ser inmortal». Lejos de que todo quede ahí, Nasir aseguró que uno de sus mayores sueños es vivir en Australia: «La principal razón es que tiene cocodrilos de agua salada», afirmó.

. @carlos_sobera sufre un vahído al escuchar el sueño de un soltero de #FirstDates18Shttps://t.co/mHs3N1gI5r — First Dates (@firstdates_tv) September 18, 2023

Por si fuera poco, el comensal dejó claro cómo le gustaría que fuera su chica ideal: «Quiero conocer a una persona con la que pueda hablar, soltarle datos random y que no tenga conversaciones banales. Me da igual el físico, pero sí quiero a alguien que se dé cuenta de que soy un flipado y que me lo diga».

Su cita para esa noche era Indira, que se definía de la siguiente manera: «Soy una persona muy sencilla y tengo el mecanismo de un chupete. Eso sí, me puedes llevar a cualquier sitio porque soy polifacética e intensa». Los dos comensales se quedaron sin palabras al descubrir que eran biólogos. Durante la cena, hablaron de ese tema, pero también de sus gustos. Ahí se dieron cuenta que tenían más probabilidades de ser amigos que pareja.

Entre otras cuestiones porque, en un momento dado, Nasir reconoció algo muy concreto: «Busco a una persona sencilla, que no busque la riqueza sino estar bien. Me gusta la simplicidad y que, de verdad, sea capaz de aguantar a un ególatra como yo». En la decisión final de First Dates, él no quiso tener una cita amorosa, «pero sí como colegas». Algo en lo que estuvo de acuerdo Indira: «Como pareja no pegamos ni con cola».

