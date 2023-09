First Dates ha vuelto pisando fuerte con su segunda temporada al prime time de Cuatro. Nuevos programas que no están dejando indiferente a nadie y que ha presentado a solteros tan peculiares como Miquel, un soltero que se ha presentado con su madre, y Sergio.

El primero en llegar al restaurante ha sido Miguel, quien no ha dudado en ponerse a hablar un poco con Carlos Sobera. Precisamente, ha sido durante esta charla donde se ha emocionado al hablar de su madre y la bonita relación que comparten. Respecto a lo que busca en un hombre, lo tiene claro. «Conexión bonita y buena comunicación», señaló.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates8S en directo en @cuatro

Su cita de la noche fue Sergio, quien se presentó como un «bandarra». El motivo de la utilización de esta palabra se debe a que el comensal «creía que copulando se iba a enamorar». Paralelamente, la madre de Miguel, Joana, que se encontraba en una sala aparte viendo la cita, quedó encantada con la elección del programa.

«¡Qué mono!», exclamó. Tras conocerse, la primera impresión de ambos no pudo haber sido mejor. «Lo he visto muy lindo. Tiene unos ojos preciosos. He visto muy bonito a Sergio», comentó el catalán. «Que bien, gracias. Es que los calvos me ponen», confesaba Sergio. Poco a poco, la velada fue avanzando y la confianza entre ellos aumentando, tanto, que Sergio eructó sin ningún tipo de vergüenza.

«Me voy a tirar un eructo en directo», avisaba el soltero. «Mi madre se va a avergonzar», dijo tras hacerlo. Un gesto que les permitió hablar de temas más íntimos y personales como los pedos. Al final, en la decisión final de First Dates, la pareja dio un rotundo sí a tener un segundo encuentro juntos.

Las perlitas de Sergio, el soltero de los placeres mundanos, en #FirstDates12S : "Sueño con tirarme un pedo en prime time"