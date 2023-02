‘First Dates’: Carlos Sobera, en shock al descubrir de qué es subcampeón del mundo este comensal

First Dates ha vuelto a reunir a un nuevo grupo de solteros que han acudido al restaurante más famoso de Cuatro para encontrar el amor. Uno de los comensales ha sorprendido a Carlos Sobera al mencionar el deporte en el que es profesional.

El soltero en cuestión es José Alfredo, sobre el cual el presentador ha mencionado que “tenía nombre de culebrón”. El chico ha contado en el programa que suelen prejuzgarle por su físico y tacharle de chulo y prepotente. Lo que más destaca de él son sus brazos, que no son solo fruto de las horas diarios de gimnasio, sino porque también es subcampeón de Europa de petanca. “La madre que me… yo no sabía que había petanca profesional”, ha mencionado sorprendido Sobera.

Una fobia muy suave y la rebelión de las vacas ❤️ Todo listo para recibir a las parejas de #FirstDates10F. ¡Nos vemos en una hora! pic.twitter.com/zMITUUBPe4 — First Dates (@firstdates_tv) February 10, 2023

Su cita ha sido Alicia, una chica que afirma no hacer mucho deporte. Sin embargo, ha contado que lleva tres meses practicando pole dance. Al principio le daba vergüenza contarlo por lo que dijera la gente, pero ahora le da igual y es un deporte que le gusta mucho. Ambos se han gustado físicamente, aunque ella ha opinado que quizá él estaba demasiado musculado para ella y él que ella era muy joven para él.

A José Alfredo no le ha gustado que su acompañante no fuera al gimnasio todos los días y busca alguien que tenga las mismas aficiones que él para que le pueda entender. Por este motivo se ha quedado un poco callado y ha bloqueado también a Alicia que no ha sabido por donde seguir la conversación. En cuanto a la alimentación tampoco han coincidido. Él come de todo y busca alguien que sea igual que él, una chica que no tenga problemas al comer. A la soltera le ha llevado una buena cantidad de tiempo probar el plato que le han servido en First Dates, ya que ha confesado que come muy mal.

Antes de la decisión final ambos ya eran conscientes de que la cosa no funcionaba y cuando ha llegado el momento se han dicho los motivos. La comensal ha sentido que a su cita le faltaba conversación y el subcampeón de petanca ha confesado que él buscaba a una chica más madura y experimentada. “Soy rubia, pero de tonta no tengo un pelo”, ha afirmado la chica enfadada al oír las palabras de su cita.