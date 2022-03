El pasado lunes 21 de marzo tuvimos la oportunidad de disfrutar de una nueva entrega de ‘First Dates’. Las puertas del restaurante más famoso de la televisión volvieron a abrirse para recibir a nuevos comensales que llegaban con muchísimas ganas de vivir la experiencia pero, sobre todo, conocer el amor.

Una de las comensales que más sorprendió fue nada más y nada menos que Aldana. La joven llegó dejando claro que quería un chico que, “de primeras, me caiga bien”. Además, quiso ir mucho más allá: “Soy una persona muy exigente, no acepto a mi pareja tal y como es, sino que la intento cambiar y moldear a lo que yo busco”.

La rumana, además, quiso definirse: “Soy una persona alegre, extrovertida, un no parar… nunca te vas a aburrir conmigo”. Carlos Sobera, al escucharla, solamente se limitó a decir lo siguiente: “Es simpática la chica, ¿no?”. Ella no captó la ironía, ya que respondió de esta manera: “Tú también. Yo quería que me tocase contigo porque eres majo… No me acuerdo de tu nombre. ¿Cómo te llamabas?”.

Aprovechando la situación, el presentador quiso bromear con la comensal: “Yo soy Arguiñano y cocino”. Carlos Sobera, además, preguntó a la joven de dónde era, por lo que ésta no tardó en responder: “Soy de Villarreal, ¿sabes dónde está?”. El vasco fue sincero: «Sí, he pasado por ahí muchas veces, además, tienen un equipo de fútbol en Primera División… allí hay mucha porcelana, ¿no?, ¿tienes alicatada la cocina?».

La comensal no entendía a qué se refería, por lo que no tardó en preguntárselo a Matías Roure. Finalmente, respondió a Carlos Sobera: “Sé hacer macarrones… No te estoy pillando”. Al ver el rumbo que estaba tomando la conversación, el presentador prefirió dar la bienvenida a Ricky, la cita de Aldana para esa noche.

El joven, que era entrenador personal, reconocía que “vivo por y para el deporte. De lunes a domingo, siempre hago algo”. Aldana, nada más verle, se quedó un poco decepcionada ya que “es muy blanco y un poco bajito”. Aun así, quiso añadir que “tiene los dientes bien y es algo muy importante, que tenga una buena sonrisa”.

En la cena, los comensales hablaron de sus aficiones y, como no podía ser de otra manera, trataron el tema del deporte. Es entonces cuando la rumana desveló que, hace años, hizo gimnasia artística. Poco después, tras tomarse el postre en el reservado, llegó el momento de la decisión final. Ricky aseguró que sí quería tener una segunda cita con Aldana, algo en lo que la joven coincidió completamente. ¡Parece que el amor ha vuelto a triunfar en ‘First Dates’!