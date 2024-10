‘Eurovisión Junior 2024’: precios y cómo comprar las entradas del festival que se celebra en Madrid

En poco más de un mes, Eurovisión Junior 2024 aterrizará en nuestro país. Por primera vez en la historia de este certamen, España acogerá el festival y lo hace en una fecha señalada: se cumplen 20 años de la victoria de María Isabel con Antes muerta que sencilla. Esa fue la primera y única vez que España se llevó la victoria en Eurovisión Junior. Pero, ¿por qué somos país anfitrión este año si ganó Francia en la edición pasada? Pues, precisamente, por ese motivo. Los galos llevan muy buena racha de victorias en este certamen musical. Es más, en los últimos años, han sido ellos los que han organizado el festival, teniendo a París (2021) y a Niza (2023) como ciudades anfitrionas. Es por eso que, al haber ganado en una tercera ocasión, se ha brindado la posibilidad de organizar el concurso al segundo clasificado. En este caso fue Sandra Valero, nuestra representante en Eurovisión Junior 2023 con Loviu.

Por lo tanto, estamos ante una oportunidad única para que España demuestre la enorme capacidad que tiene para albergar un festival de estas características. No solamente si nos llevamos la victoria en el Junior, sino también en la edición original del certamen. Por si fuera poco, hace tan solo unos meses, RTVE dio a conocer el nombre de la representante de España, que no es otra que Chloe DelaRosa. Lejos de que todo quede ahí, el pasado 7 de octubre salió a la luz Como la Lola, la canción que la joven defenderá sobre el escenario de la Caja Mágica de Madrid, recinto que albergará la XXII edición de Eurovisión Junior, bajo el lema Let’s Bloom. Es por eso que el escenario contará con un ambiente tropical, donde las flores serán verdaderas protagonistas. Sin duda, todo el equipo de RTVE está haciendo un trabajo verdaderamente excepcional para aprovechar al máximo esta oportunidad.

¿Cómo comprar las entradas para Eurovisión Junior 2024?

Las entradas se pondrán a la venta a partir del próximo martes 15 de octubre a las 15:00 horas, a través de esta página web que RTVE ha habilitado para la ocasión. Se ofrecerá la opción de elegir entre dos fechas. Por un lado, el 15 de noviembre que será cuando se celebre el conocido como Jury Show. Por otro lado, el 16 de noviembre que es cuando se celebre la esperadísima gala.

En cuanto a los precios, en cuanto al Jury Show, oscilan entre los 38€ a 50€ en grada y 27€ a 35€ en pista. Si hablamos de la gran gala, van de 46€ a 65€ en grada, y de 35€ a 50€ en pista. Eso sí, debes tener en cuenta que los gastos de gestión no están incluidos, por lo que tendrás que contar con ese plus. Como no podía ser de otra manera, también se ofrecerán entradas tanto de movilidad reducida como de zonas de menor visibilidad.

Chloe DelaRosa, la apuesta de España para Eurovisión Junior 2024

Nuestra querida «cantista» (cantante y artista) se vio sorprendida ante la llegada de una de las grandes oportunidades de su vida. Y es que consiguió pasar el casting para convertirse en la apuesta de España para Eurovisión Junior 2024. Desde la primera toma de contacto con la prensa en su presentación como representante, la joven llamó poderosamente la atención por su arte y desparpajo.

Durante todo ese tiempo, Chloe DelaRosa ha estado trabajando al máximo en su candidatura. A pesar de todo, hace poco más de una semana que pudimos conocer la canción que se ha creado para la ocasión. Se titula Como la Lola, y en ella se refleja los grandes referentes de la artista en la industria, como es el caso de Karol G, Taylor Swift, Olivia Rodrigo o Shakira. Todo ello sin dejar a un lado a su cantante favorita, que no es otra que Lola Flores. ¡Una canción que no ha dejado indiferente a nadie! ¿Nos dará Chloe la segunda victoria de España en Eurovisión Junior?