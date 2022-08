‘Esta noche gano yo’ | Michelle Calvó, a los presentadores: “No me parece nada justo»

El pasado martes 2 de agosto tuvimos la oportunidad de disfrutar de un nuevo programa de Esta noche gano yo. Una semana más, los concursantes ofrecieron la mejor versión de sí mismos al enfrentarse a unas pruebas verdaderamente impactantes. De hecho, dos de las protagonistas fueron Michelle Calvó y Patricia Montero, con la prueba «Maniobras orquestales».

En este juego, las dos concursantes debían demostrar sus habilidades musicales. Por lo tanto, tenían que interpretar algunos temas verdaderamente conocidos con diversos instrumentos. Durante una de las interpretaciones de Michelle Calvó, en la que utilizó las maracas, no pudo evitar tararear.

Por lo tanto, los presentadores no dudaron un solo segundo en anular el punto. Patricia Montero, por su parte, tuvo que interpretar We Will Rock You de Queen con los bongos. De un instante a otro, levantó las manos. Instante en el que Michelle terminó estallando: “Es que no me parece nada justo, tengo que ser muy honesta”.

Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: “Si no se pueden ciertas cosas, no se pueden ciertas cosas. Yo he tarareado para dentro y lo asumo, pero tampoco se podían hacer gestos”. De esta manera, Michelle Calvó imitó los gestos que Patricia Montero había hecho previamente, para enfatizar en el asunto.

Sea como sea, es más que evidente que existe una enorme competitividad entre los dos equipos del programa Esta noche gano yo. A su vez, los espectadores son conscientes del enorme trabajo que hay detrás de todas y cada una de las pruebas a las que deben enfrentarse. El nivel va subiendo considerablemente, y ellos consiguen estar a la altura de las circunstancias. ¡Qué gran trabajo hacen!