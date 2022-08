‘Esta noche gano yo’: los concursantes se quejan de estas normas del programa

Telecinco ha llegado decidido a renovar su parrilla televisiva para ofrecer a sus espectadores el mejor contenido audiovisual. Su nueva apuesta ha sido el programa Esta noche gano yo, presentado por Christian Gálvez y Carolina Cerezuela y en donde 10 famosos divididos en dos equipos compiten en distintos desafíos.

Una primera toma de contacto donde ya, en su primer programa, el público fue testigo de varios momentos de tensión entre los concursantes. De hecho, varios concursantes se enfadaron y se quejaron de que ciertas normas del concurso no eran justas. Y es que, todo tuvo lugar durante la prueba grupal, cuando los participantes tuvieron que atravesar un circuito de obstáculos con varias trampas y plataformas inestables.

Los perdedores, que iban en cabeza hasta el reto final, estaban molestos y le explicaron el por qué a Christian Gálvez. «Nos tiramos todo el programa dejándonos la piel como todos, conseguimos esa diferencia y que todo se juegue a que en la final podamos perderlo todo, para mí, es muy injusto», señaló Belinda Washington.

«Venimos a jugar un juego justo», añadió Carlo Costanzia. «Sabíamos que algo se puede mover, pero no que se podía caer una liana», señaló Jorge González. Unas palabras que llevaron a Edu Soto, del equipo contrario, a comentar indignado. «¿De verdad creéis que nos han chivado cosas?», les dijo. Al escuchar las acusaciones de los concursantes, los presentadores no dudaron en intervenir y asegurar que todos competían en igualdad de condiciones.

Carolina Cerezuela interviene para aclarar las normas del juego y parar el enfrentamiento entre ambos equipos tras conocer el resultado de la prueba💥 #EstaNocheGanoYo https://t.co/Hdiq8UywzD — Esta noche gano yo (@EstaNocheGanoYo) July 27, 2022

«Que quede claro para vosotros y para el espectador en casa: los dos equipos manejáis, sabéis y tenéis la misma información. Cada uno hace con ella lo que puede y lo que sabe. En eso se basa el juego», les dijo Carolina Cerezuela. Palabras con las que se ganó el silencio absoluto de los concursantes.

Por su parte, Christian Gálvez, destacó que todos sabían desde el principio que el dinero acumulado a lo largo del programa se puede perder en la prueba final. Asimismo, y respecto a las lianas, señaló que el hecho de que se hayan caído no habían sido un error de la organización, sino parte de las trampas del circuito de obstáculos.