La espectacular casa de Can Yaman en Madrid: con jardín, piscina y en pleno centro

Can Yaman regresa a Telecinco de la mano de la ambiciosa serie Sandokán, que se emite este verano en la noche de los miércoles. El guapísimo actor de origen turco, que recientemente también visitó el plató de Hay una cosa que te quiero decir, está afincado temporalmente en España. En sus redes sociales ha compartido algunas imágenes de su vivienda madrileña, un chalet de lujo situado en la capital. Fue el pasado mes de mayo cuando el actor turco desveló que contaba con una vivienda en la capital española. Se trata de una impresionante villa de lujo que ha despertado la admiración de sus millones de fans. Gracias a las imágenes publicadas por el actor, se puede comprobar que se trata de una propiedad de diseño moderno y minimalista. El actor vive a medio camino entre Madrid y Roma, lo que le permite trabajar en producciones por toda Europa.

En el vídeo compartido en redes sociales, el exterior de la vivienda es el gran protagonista: Can Yaman pasea a torso descubierto por un amplio jardín de césped perfectamente cuidado, rodeado de árboles frondosos que garantizan privacidad. En el centro destaca una piscina privada de aguas cristalinas que invita al relax. El actor también ha dispuesto máquinas de deporte para mantenerse en forma durante sus periodos de residencia en la capital española. Medios como Outdoor sitúan la vivienda en el distrito de Chamartín, aunque desde Happy FM no hemos podido confirmarlo, por lo que no se debe descartar que se encuentre en otras zonas como Dehesa de la Villa, Puerta de Hierro o Ciudad Lineal, zonas de lujo que se encuentran dentro de la ciudad de Madrid. En ellas viven o han vivido famosos como Tamara Falcó, Isabel Preysler o Aitana Ocaña.

Dos pisos y totalmente equipada

La construcción de la casa muestra que se trata de una edificación de líneas limpias y grandes ventanales que inundan de luz natural el interior de la vivienda. Aunque el actor no ha revelado todos los detalles, las imágenes sugieren salones amplios ideales para descansar, estudiar guiones o simplemente desconectar.

Dividida en dos plantas, podemos imaginar que cuenta con hasta cuatro dormitorios, al menos uno con acceso a terraza -por lo que se puede ver en las imágenes. Además, el actor también dispone de un pequeño jardín -aunque muchos ya lo quisiéramos- con un porche y piscina, todo un lujo al que muy pocos tienen acceso en pleno centro de Madrid.

¿Cuánto cuesta vivir en la zona del chalet de Can Yaman?

Si el actor turco reside realmente en Chamartín, se ha instalado en uno de los distritos más cotizados de Madrid. Según los anuncios activos en Idealista, los chalets en venta en Chamartín parten de los 850.000 euros, con propiedades de lujo en la zona de El Viso que superan ampliamente el millón: un chalet independiente de esa colonia, con 544 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 621 metros, cinco dormitorios y seis baños, da una idea del nivel de precios de la zona.

En alquiler, los precios en Chamartín también dejan clara la exclusividad del barrio, con viviendas disponibles desde 850 euros al mes, aunque las opciones de tipo chalet o adosado -donde vive Can Yaman- en la zona alcanzan cantidades muy superiores: el más barato ahora mismo marca un precio de 5.000 euros mensuales, mientras que el más exclusivo tiene un alquiler de 19.000 euros al mes.

Si la vivienda de Can Yaman estuviera en Dehesa de la Villa o Ciudad Lineal —las zonas alternativas que no se pueden descartar—, el panorama sería distinto. Dehesa de la Villa cuenta con una oferta de chalets muy escasa, prácticamente testimonial en los portales inmobiliarios, lo que dificulta establecer una referencia de precios fiable en esa zona.

Si hubiera decidido comprarlo allí, los precios parten desde más de un millón y medio de euros el más barato, subiendo hasta los 5’8 millones el más caro. En cualquier caso, y esté donde esté exactamente la vivienda del actor, todo apunta a que Can Yaman ha elegido para su etapa madrileña una de las zonas residenciales más tranquilas y verdes de la capital.

Así es su serie, ‘Sandokán’

En Sandokán, el personaje de Can Yaman lidera la tripulación pirata más temida del Mar de China. El turco interpreta al personaje que da nombre a la ficción, un guerrero indomable que creció en las calles de Singapur. Junto a Yanez, surca los mares abordando todo tipo de navíos y vuelca su energía en garantizar el bienestar de su familia pirata. Su encuentro con Marianna, la hija del cónsul inglés, y su enfrentamiento con James Brooke le harán descubrir su verdadera misión: la lucha por la libertad de todo un pueblo.