‘Equipo de investigación’ se mete en el grupo policial que busca a los delincuentes más buscados

Una semana después de hablar de los menús tan deficientes que se ofrecen en muchas de las residencias de ancianos de nuestro país, Equipo de investigación sigue buscando nuevos temas desconocidos para la mayoría de los españoles en sus reportajes. Gloria Serra y sus reporteros vivirán el peligro en primera persona gracias a su reportaje, que se podrá ver a partir de las 22:30 h en laSexta.

El programa seguirá los pasos del grupo de la Policía Nacional que forma la Unidad de Localización de Fugitivos. Se trata de agentes de los que apenas se conoce su trabajo, pero que se juegan la vida en muchas ocasiones para atrapar a algunos de los criminales más buscados y peligrosos de nuestro país. Aunque su labor es poco reconocida, lo cierto es que es algo necesario para que su identidad y su seguridad no se vean afectadas.

En total, este grupo de élite está formado sólo 23 agentes en toda España, pero con grandes resultados, ya que consiguen cazar a más de 400 criminales al año. El trabajo más importante de esta unidad, sin duda, es dar caza a los 10 fugitivos más buscados del país, una lista que se va a actualizando cada vez que cae uno de ellos en sus manos.

Equipo de investigación descubrirá que su trabajo es de lo más peligroso, ya que deben detener a asesinos, narcotraficantes, sicarios, ladrones o agresores sexuales, enfrentándose a personajes sin escrúpulos y a bandas organizadas que no dudarán en enfrentarse a los agentes.

Por suerte, aunque es un grupo reducido de agentes, lo cierto es que no están solos, puesto que cuenta con la ayuda de los ciudadanos, que no dudan en dar pistas para dar caza a este tipo de delincuentes. Tal y como anuncia el programa, en ocho meses han detenido a cinco de los delincuentes más buscados gracias a avisos que han recibido de forma anónima por medio las alertas que lanzan en internet y medios de comunicación.

Pero no todo es bueno, ya que hay muchos criminales que han podido escapar de ellos y que han tenido que hacerse pasar por ciudadanos normales y corrientes de los que muchos no sospecharían. Cualquiera de nuestros vecinos o compañeros podría ser uno de los más buscados y no saberlo, pues se estarían intentando esconder sin levantar sospechas.

Gloria Serra y sus reporteros de Equipo de investigación se meterán de lleno en el trabajo de estos policías, tanto que correrán los mismos peligros que ellos durante sus misiones. Esta noche, a partir de las 22:30 h, en una nueva entrega en laSexta.