Ed Sheeran estrena una versión acústica de ‘Eyes Closed’, su nuevo single

El pasado viernes vio la luz el primer adelanto de Subtract, el nuevo disco de Ed Sheeran. Bajo el título de Eyes Closed, es una canción que esconde una cruda historia personal sobre el año más complicado de la vida del artista británico.

Tras la gran acogida de Eyes Closed en todas las plataformas, que en tan solo 48 horas ya sumaba más de 10 millones de visualizaciones en YouTube, Ed Sheeran ha querido compartir con sus fans una versión en acústico de su nuevo single.

El artista británico ha publicado en su canal de YouTube una versión de su nuevo single aún más personal, para la que ha contado con su inseparable guitarra y el acompañamiento de una sección de cuerdas junto a Aaron Dessner en el piano.

A special stripped back version of Eyes Closed is out now. Check out the video for it on YouTube – Ed performing with @aaron_dessner and a string section 👌https://t.co/KfHPRaxJ0F pic.twitter.com/N8vIaDe5X4

— Ed Sheeran HQ (@edsheeran) March 27, 2023