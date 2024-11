Dos semanas han pasado desde que el paso de la DANA por nuestro país dejase uno de los desastres climatológicos más horrorosos de la historia. La comunidad valenciana ha sufrido de primera mano este fenómeno que ha dejado más de 200 muertos, numerosos desaparecidos y grandes pérdidas para los ciudadanos. Una situación que ha conmocionado por completo a los españoles, quiénes no han dudado ni un segundo en sacar su lado más solidario y ayudar a los habitantes de los pueblos afectados. El cantante Manuel Carrasco no se ha quedado atrás y ha aprovechado su popularidad en redes para alzar la voz y pedir ayuda para los damnificados.

Hace unos días, el artista expresaba su pesar en sus stories de Instagram. «¡Qué impotencia más grande! Con todo lo que está pasando y la gestión de la tragedia en Valencia. ¿Por qué no han mandado ni mandan a TODOS los efectivos disponibles de una vez por todas?», escribió. «¡Es increíble que hayan pasado tantos días y sigan con el sin sentido de su lucha de poder! Es que no se puede entender…», agregó. Unas palabras con las que ha querido dejar patente su descontento sobre la gestión que están teniendo políticamente. Sin embargo, Manuel Carrasco no quiso profundizar más en el tema, hasta ahora.

El artista ha viajado a México con el objetivo de promocionar su trabajo. Un encuentro con los medios donde no dudó en hablar de la complicada situación que está pasando España con la llegada de la DANA. «Ahora mismo, Valencia está destrozada. Todo el país está sumido en una crisis, en una tristeza generalizada. Me imagino que han llegado aquí las imágenes», comenzó diciendo.

«Ha sido, totalmente, una locura la de muertes que ha habido, la de sufrimiento que hay. En este caso, las autoridades, la gente que tiene que cuidarnos, que ayudarnos para salir de esta no se han portado bien», señaló. «Está claro que ha habido mucha negligencia que, ahora, veremos quién toma responsabilidades sobre ello, pero el pueblo se ha sentido bastante desvalido», agregó respecto a la gestión de los partidos políticos.

«Pero hay una cosa que ha nacido a partir de eso, que es la solidaridad del pueblo de estar con las víctimas, con la gente que ha sufrido. Está habiendo una marea y una ola de cariño. La gente se ha ido, se ha cogido sus botas, sus palas, los alimentos, lo poco o mucho que tenga… y se ha ido allí y está siendo una cosa que, a la vez que trágica y dolorosa, muy emocionante», manifestó con orgullo al ser testigo de la solidaridad de los ciudadanos españoles.

Manuel Carrasco: «En momentos como este, es cuando se tiene que ver la humanidad de la gente»

Manuel Carrasco ha sido honesto durante su entrevista y no ha tenido reparos en alabar a los verdaderos héroes que están ayudando a los afectados a salir de esta tragedia. Todo ello sin dejar a atrás la mala labor que han hecho y continúan haciendo los políticos. «Porque la juventud, la gente mayor, todos se han echado a la calle para ayudar. Cosa que no han hecho los políticos, sinvergüenzas, porque no hay otra manera de decirlo», dijo.

«Porque, en momentos como este, es cuando se tiene que ver la humanidad de la gente. En este caso, eso se ha echado en falta, pero el pueblo español ha estado muy pendiente y lo sigue estando. Esperemos que esto, que va a pasar mucho tiempo porque el destrozo ha sido bastante grande, no solo en lo emocional, que no caiga en el olvido, para que esta ciudad y el país entero se pueda recuperar», agregó contundentemente.

El entrevistador, al respecto, hizo alusión a la solidaridad que siempre tiene el pueblo con el pueblo, sin importar el país. Los que menos recursos tienen, son los primeros que deciden aportar su granito de arena. Un pensamiento con el que Carrasco estuvo de acuerdo. «Al final, siempre pasa. En este tipo de desgracias, la gente saca lo mejor de ellas. Hay mucha gente que también saca lo peor, en los límites», opina.

«Muchas veces uno siente como que la sociedad está perdida y que nos hemos desviando del mundo, y hay momentos como este en el que dice uno: ‘Pues no, hay esperanza. Hay algo dentro de la gente y, a veces, ni lo sabemos, ¿no? En ese sentido me siento muy orgulloso del país que tenemos porque se ha comportado y se está comportando», sentenció.