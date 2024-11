El 29 de octubre del 2024 será una fecha que la Comunidad Valenciana no podrá olvidar. Tal y como se ha comunicado en los medios de comunicación a nivel global, algunas regiones de la ciudad han sido afectadas, gravemente, por el paso de la DANA. Un fenómeno climatológico que ha dejado más de 200 muertos, numerosos desaparecidos y grandes pérdidas para los ciudadanos. Un terrible suceso que ha conmocionado por completo al país y que ha provocado que numerosas celebridades aporten su granito de arena para poder ayudar a los damnificados. Una situación de la que Manuel Carrasco ha querido hacerse eco en sus redes sociales.

Lejos de quedarse callado, el cantautor onubense acudió a sus stories de Instagram para compartir un mensaje en el que muestra su opinión sobre la gestión que han hecho las autoridades y el Gobierno de la tragedia que viven los valencianos. Unas palabras muy contundentes con las que el artista no ha dudado en manifestar la profunda impotencia que siente al respecto. «¡Qué impotencia más grande! Con todo lo que está pasando y la gestión de la tragedia en Valencia. ¿Por qué no han mandado ni mandan a TODOS los efectivos disponibles de una vez por todas?», comienza escribiendo.

«¡Es increíble que hayan pasado tantos días y sigan con el sin sentido de su lucha de poder! Es que no se puede entender…», agrega. Unas palabras con las que ha querido dejar patente su descontento sobre la gestión que están teniendo políticamente. Asimismo, y al igual que el resto del país, el intérprete de Qué bonito es querer ha visto como el pueblo español ha mostrado su solidaridad con los valencianos.

Conscientes de que los afectados necesitan ayuda para poder volver a la normalidad, dentro de los posible, numerosos ciudadanos han acudido hasta las zonas afectadas para ayudar en todo lo que se pueda. Una avalancha de solidaridad a la que también se han unido celebridades de nuestro país.

Por ello, orgulloso, Manuel Carrasco ha mostrado su gratitud. «¡Gracias de corazón a toda la gente que está ayudando! Se me encoge el corazón a cada momento. Y mucha fuerza y cariño para todos los familiares de las víctimas», concluye. Un emotivo comunicado con el que el artista se ha ganado el aplauso del público.

Manuel Carrasco regresa a los escenarios

Tal y como avanzábamos hace unos días, el artista formará parte de la iniciativa Play and Music for Help. El encuentro da forma a uno de los eventos de pádel más importantes del mundo del deporte y donde lo recaudado irá destinado a la Fundación El Sueño de Vicky, para la investigación del cáncer infantil.

Un evento único que tendrán lugar el 16 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Un regreso momentáneo a los escenarios, hasta que anuncie su nueva gira musical, que comenzó el pasado 9 de noviembre. Pues, Carrasco viajó hasta la isla de Fuerteventura para ofrecer un concierto inédito en el Festival Arena Negra.