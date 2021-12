Después de su éxito en ‘Eurovisión 2019’, Duncan Laurence ha sorprendido con una propuesta muy navideña que promete no dejar indiferente a nadie. El neerlandés ha afirmado que, desde pequeño, le apasionan estas fechas tan señaladas, pero que con el tiempo ha descubierto el valor real de la navidad.

‘Whishes Come True’ (Los deseos se convierten en realidad, en castellano) es el sencillo que Laurence ha escrito para conmemorar la navidad. «Desde que era joven, siempre me ha gustado la Navidad por las luces, los regalos y la comida. Pero a medida que he ido creciendo las cosas tienen un valor diferente para mí», dice Duncan Laurence.

Sin embargo, con el transcurso de los años, se dio cuenta de que el verdadero sentido de la navidad está alejado de todas las cosas materiales. «No se trata tanto de cosas materialistas. Se trata de los momentos que pasamos juntos con las personas que más queremos. Es difícil desear más cuando todos los que quiero están a mi lado», expresó.

El autor de ‘Arcade’ se siente muy afortunado de estar pasando por uno de los momentos más dulces tanto personales como profesionales. Y que mejor manera de celebrar estas fechas tan familiares, que dedicando una canción a la navidad.

Prueba de este éxito es que, tras ganar eurovisión y con su debut en el Billboard Hot 100, ‘Arcade’ se convirtió en el primer ganador de Eurovisión en entrar en la prestigiosa lista de éxitos estadounidense en 45 años. Un logro que le ha permitido ser reconocido internacionalmente.

En ‘Whishes Come True’, Duncan nos habla de una historia de amor navideña, en la que dos personas se escriben una romántica carta. «Ponte tu abrigo de invierno / Estaré fuera / Encuéntrame bajo el muérdago / Nena me estoy enamorando de ti / Como la nieve en una noche de Navidad / Cuando estoy contigo los deseos se hacen realidad», son algunas de los versos que recoge la canción.