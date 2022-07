Duki pone fecha de estreno a ‘Givenchy’, el último adelanto de su nuevo disco

Muchos lo llevaban esperando durante bastante tiempo, y es que, el cantante argentino Duki va a volver a sacar una canción de trap. Esta será la última canción que componga su nuevo disco Temporada de Reggaetón 2, el cual ya tiene el resto de las canciones publicadas.

El anuncio se ha realizado este lunes a través de las redes sociales del de Mar de Plata, el cual regresará a sus orígenes. “Dos días, nos vemos el miércoles… La vuelta” escribía en una de sus historias de Instagram, generando gran curiosidad entre sus mayores adeptos. El cantante desveló, algunas horas después, que su críptico mensaje obedecía al lanzamiento de su nuevo single que llevará por nombre Givenchy. “Mis diablas y diablos, este miércoles 20/07 sale Givenchy la última canción de Temporada de Reggaetón 2″ escribía Duki a través de sus redes sociales.

Hacia días que se veía venir que el artista regresaría al genero que le vio crecer, y es que había realizado ya una publicidad, haciendo pintadas por las paredes de diferentes partes del mundo en el que se podía leer “Duki vuelve al Trap”. Estos grafitis llegaron incluso a la capital española.

El anuncio de Givenchy ha venido acompañado de un pequeño adelanto de la letra de la canción y el videoclip que la acompañará. “Si no hay money no hay trato, eso se los digo de hace rato, la llamo a Sandra para que cierre los contratos, por el tamaño de mi huella no se ponen mis zapatos…” se ha podido escuchar en este pequeño adelanto del tema del argentino, en esta publicación a mencionado curiosamente a su madre.

Veremos si a los fanes más fieles de Duki les gusta esta vuelta al pasado del cantante, el cual se ha visto últimamente inmerso en muchos eventos. Y es que, por ejemplo cantó en La Velada del Año 2, que realizaba el famoso streamer Ibai Llanos.