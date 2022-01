‘Dos vidas’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está consiguiendo sorprender a sus espectadores. El pasado jueves 13 de enero tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 237 donde vimos cómo Tirso y Elena, por fin, han dado un paso más allá en su especial relación.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 238 de ‘Dos vidas’. De esta manera, vemos cómo Julia sigue sintiéndose de lo más incómoda por la cómplice relación que tienen Tirso y Elena. Por ese mismo motivo, trata de contender sus sentimientos en todo momento.

Leo es absolutamente consciente de que algo está pasando con Julia, por lo que quiere saber qué está ocurriendo. Lo cierto es que, en el momento más inesperado, la situación ha empezado a complicarse muchísimo. Y es que la hija de Diana ha querido dar un paso que, desde luego, jamás debió dar.

Cloe y Ribero, mientras tanto, han querido comenzar a buscar un piso. El joven se muestra de lo más negativo, puesto que no quiere independizarse con Cloe. Al menos por el momento, pero lo cierto es que no sabe cómo decírselo para no hacerle daño puesto que es consciente de que ella sí que está muy ilusionada.

Viajamos a Río Muni y vemos cómo Kiros y Carmen han lamentado muchísimo que ella deba marcharse a Madrid en cuestión de días. A pesar de todo, el joven tiene claro que no está dispuesto a renunciar a su boda, por lo que esperarla. Carmen, por su parte, tiene que emplearse a fondo para tratar de sortear la constante vigilancia de Dolores. Ekó continúa preocupado por Enoa y, aunque la mujer trata de quitarle hierro, ha recibido una contundente amenaza. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Dos vidas’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.