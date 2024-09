Dos solteros de ‘First Dates’ aumentan la temperatura de su cita: «Aquí hay intimidad»

Como cada noche, First Dates ha regresado a Cuatro para ofrecerle a sus espectadores un nuevo programa del popular show de citas a ciegas. Un encuentro televisivo donde los participantes se someten a un test de compatibilidad donde tienen que hablar sobre sus gustos, aficiones y prototipo de persona ideal. De esta manera, recientemente, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como Alberto. El soltero, de 26 años, es conocido en su círculo de amigos como «lagartito» y aterrizó en el formato con muchas ganas de encontrar a una chica con la que asentarse. Pues, a nivel sentimental, lleva muchos años soltero debido a que su trabajo no termina de compaginar con muchas mujeres.

Alberto viaja constantemente por cuestiones laborales, algo que le quita mucho tiempo a la hora de encontrar a su media naranja. Fue entonces cuando el soltero conoció a la joven que sería su cita en el formato, Yeni. La participante, de 25 años, se presentó en el programa como una persona «enérgica, impulsiva y un poco terremoto». Unas cualidades que parecen que conquistaron a Alberto. Pues, nada más verse, la atracción física entre ambos fue instantánea. Una primera toma de contacto donde no tardaron en saltar as chispas.

De esta manera, Yeni y Alberto apostaron por trasladarse hasta la mesa de restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un encuentro donde comenzaron a hablar de diversos tema para saber si compartían algún gusto o afición en común. Pero, lo que dejó a la soltera sin palabras fue una de las revelaciones del comensal.

Alberto le contó que, en una ocasión, se armó de valor y fue andando de Madrid a Barcelona para luchar contra en el cáncer. «En plena pandemia, fueron 26 días queríamos demostrar que sí se puede luchar. Nos iba ayudando gene por el camino», le explicó. Una experiencia que dejó a la participante con una muy buena impresión de él.

Yeni en First Dates: «Está deseando hacérmelas con o sin ropa»

«Me transmite que es buena persona, buen chico, calmado, mono, me gusta eso porque yo soy tan impulsiva que necesito a alguien que sea lo contrario», confesó al equipo de Cuatro en uno de los totales. Asimismo, la soltera descubrió que su cita era fotógrafo profesional. Por ello, al ella dedicarse al mundo del modelaje, no dudó dos veces en pedirle una sesión de fotos.

«Separo mucho lo laboral de lo profesional», le dijo. «Está deseando hacérmelas con o sin ropa», agregó ella en tono de broma. La atracción entre Alberto y Yeni era más que evidente en todo momento. Por ello, estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta el reservado del programa con el objetivo de tener más intimidad. Y así fue.

Pues, los comensales apostaron por apagar las luces por completo. Pero, aunque se notaba que ambos querían besarse, los dos se cortaban ante las cámaras y decidían encender las luces tras estar un buen rato tonteando. Al concluir el encuentro, en la decisión final de First Dates, los participantes lo tuvieron claro. Un poco tímidos, ambos aceptaron seguir conociéndose en una nueva cita. «Me gusta tu forma de ser, tu físico», le dijo Alberto. «Me lo he pasado muy bien, se me ha hecho corto y me gustaría conocerte más, la verdad», respondió ella a modo de conclusión.