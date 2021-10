Hace tan solo unos cuantos días, ‘Lecturas’ confirmó la ruptura de Antonio David Flores y Olga Moreno. Desde entonces, son muchos los comentarios que se han realizado al respecto. Tanto es así que, incluso, Diego Arrabal y Alessandro Lequio desmintieron esta información. Todo ello mientras Kiko Hernández amplió la información con información otorgada por un familiar directo del exmarido de Rocío Carrasco.

Jorge Javier Vázquez, en ‘Sálvame’, no dudó en criticar que Diego Arrabal y Alessandro Lequio al echar por tierra el trabajo de investigación del medio que dio la exclusiva. El pasado miércoles, el presentador realizó este comentario: “Alessandro Lequio destruye permanente a la revista Lecturas porque sacaron a Antonia Dell’Atte hablando del maltrato. Diego Arrabal destruye a la revista por el jaleo que tuvieron por las fotos de Mariló Montero…”

Además, añadió: “Estos dos señores están totalmente deslegitimados”. Diego Arrabal, como era de esperar, no ha tardado en contestar y lo ha hecho en un directo en su canal de YouTube: “Habían anunciado en ‘Sálvame’ que iban a salir pruebas de la ruptura entre Antonio David y Olga, ¡pero es que no hay ninguna prueba de esto!”.

Jorge Javier Vázquez, a Alessandro Lequio y Diego Arrabal: “Resolved vuestros problemas” https://t.co/ar34h0t2w1 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 27, 2021

El paparazzi quiso ir más allá: “Jorge Javier arremete contra Lequio y contra mí por poner en duda a la revista Lecturas. ¿Qué quiere, que yo no lo ponga en duda? ¿Es que yo no puedo hablar? ¡Eso era en otros tiempos!”. Además, añadió: “Creo que es la primera vez que veo a Jorge tan implicado con la portada de una revista”.

Lo cierto es que el colaborador de ‘Viva la vida’, ante este hecho, ha querido mostrarse muy contundente: “No es culpa mía que sea mentira. Es culpa del director de la revista Lecturas que no se preocupó en investigar dicha portada. Por mucho que ahora salgan sus discípulos en radio, televisión y medios escritos diciendo que hay pruebas”. De ahí que dejara claro que “no sé qué pruebas dicen que tienen, porque llevamos una semana más sin prueba alguna”.

Continuando con su respuesta a Jorge Javier Vázquez, Arrabal quiso lanzar una pregunta al aire: “A mí me dice públicamente que estoy deslegitimado porque tengo conflictos con la revista. ¿Y tú sí estás legitimado para hablar de Antonio David con el que tenéis abiertos muchos conflictos?”. El paparazzi fue más allá: “Esto no se puede permitir tampoco, esto no es ninguna dictadura, perdona que te diga. Qué pasa, ¿qué tienes que defender a un amigo tuyo en la revista que colaboras? Si es por defender a un amigo yo ahí me callo, pero te recomiendo que no te metas aquí en medio porque vas a salir salpicado. Segurísimo”.

En este directo en YouTube, el protagonista volvió a pedir que sacaran a la luz las supuestas pruebas que tenían de la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. “El día que saquéis pruebas yo cerraré la boquita. El tema es este, no nuestros problemas con Lecturas”, aseguró. Diego Arrabal aprovechó la ocasión para dejar clara una cuestión y zanjar el asunto: “Os pedí por favor que no me nombrarais nunca más, ni para bien ni para mal. No quiero saber absolutamente nada de vosotros”.