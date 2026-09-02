La desgarradora despedida de Adriana Ugarte a Francesc Garrido: «No quiero creer que te has ido»

El pasado lunes 31 de agosto, el mundo de la interpretación se vistió de luto tras conocer la repentina muerte del actor Francesc Garrido a los 56 años. Como no podía ser de otra manera, muchos han sido los compañeros que se han visto sorprendidos con la noticia, pero, sobre todo, se han visto profundamente consternados. Un claro ejemplo lo encontramos en Adriana Ugarte. La actriz conoció a Francesc Garrido en 2013 durante el rodaje de El tiempo entre costuras y, desde entonces, se hicieron grandes amigos. Es evidente que el actor siempre fue una persona verdaderamente especial para Adriana, por lo que es evidente que ella está verdaderamente destrozada con esta pérdida.

«No quiero creer que te has ido, Francesc. Podría decir millones de cosas de ti y me quedaría corta. Eras la única persona que me llamaba Ugarte. Me lo decías con tu voz. Con esa voz que me traía de vuelta a la tierra y con esos ojos que me gritaban ‘calma, aquí estás a salvo’», comenzó diciendo la actriz en una emotiva despedida publicada en sus redes sociales. Lejos de que todo quede ahí, horas después de hacerse pública la repentina muerte del actor, Adriana Ugarte fue mucho más allá a la hora de despedirse de su compañero y amigo: «Uno de los dones más excepcionales era convertir un día caótico, imposible, desalmado, en el mejor día de tu vida. En la mejor oportunidad para hacer algo único que no olvidarías jamás».

Todo ello mientras quiso hacer hincapié en que Francesc Garrido, para ella, era el mejor amigo y compañero que se podía tener. «Nunca he conocido a alguien que escuchara como tú. Escuchabas con todo el cuerpo. Con toda la piel. No he conocido a nadie que amara tanto las palabras. Daba igual lo que dijeras. Un buenos días en tu boca era una obra de arte», comentó.

Acto seguido, quiso destacar varias cosas más sobre el actor: «Y esa manera de mirar, de observar todo como si fuera la primera vez; un lugar, una comida, una persona. Lo celebrabas todo. Celebrabas la vida de cada cosa. Y en ese abrazo incondicional al TODO de cada ser nos hacías sentir valiosos, nobles y vitales».

Por si fuera poco, Adriana Ugarte no desaprovechó la ocasión para recordar cómo fue su último encuentro con Francesc Garrido. Y es que el destino quiso que fuese en Tánger, el mismo lugar donde comenzó su gran amistad. «Hace pocos meses compartimos una charla en la ciudad en la que te conocí hace trece años. En Tánger. Te hablaba de la familia, de nuestros animales, de mis miedos», comenzó diciendo.

Y añadió: «Tú escuchabas en silencio, mirabas al cielo como preguntando algo y luego sonreías y te reías bajito, sorprendido. Y yo me sentía en calma». Fue entonces cuando explicó por qué se sentía así: «Porque si tú estabas presente, el mundo entero podía estar tranquilo. Porque pisabas con amor, pisabas con sorpresa, pisabas con dignidad, con respeto, pisabas con talento y generosidad, pisabas con misterio. Con el misterio del ALMA. De un alma INMENSA». Por si fuera poco, Adriana quiso aprovechar para dar las gracias a Francesc Garrido por su amistad: «Gracias por tanto. Te echo mucho de menos. Te quiero mucho, maestro».