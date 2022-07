David Cantero, de ‘Informativos Telecinco’, brilla con luz propia en ‘Sálvame Mediafest’

La gran final de Sálvame Mediafest superó todas las expectativas de los espectadores. El programa lideró en audiencia, en una noche protagonizada por los trabajadores más desconocidos (y talentosos) de la cadena, donde hubo grandes sorpresas. Entre ellas, la espectacular actuación de David Cantero, presentador de Informativos Telecinco.

David Cantero, una de los rostros más reconocidos de Informativos Telecinco, sorprendió a los espectadores al salir de su zona de confort y hacer una aparición estelar en la gran final de Sálvame Mediafest junto a su banda Marengo Club.

El presentador realizó una impecable actuación a la guitarra con una versión de la canción Black is black, que levantó al público y a los colaboradores de sus asientos. La banda del periodista dio comienzo a la noche por todo lo alto, con la cantante Eva Blanco derrochando talento sobre el escenario.

«Yo soy un apasionado de la música, soy un proyecto de musico, que llevo muchos años dándole. Ellos son músicos de verdad, me han acompañado, me han arropado, Eva es una cantante extraordinaria y esto es un pedazo de grupo. Al que le tengo que agradecer esta noche conmigo», señaló David Cantero al terminar la actuación, agradeciendo a la banda haber querido participar.

Por otro lado, antes de abandonar el escenario, el presentador de Informativos Telecinco, a petición de Nuria Marín, se atrevió a hacer un espectacular solo de guitarra en directo, tras el cual se llevó los aplausos de todos los presentes en el plató.

«Ha sido importante verte, has ayudado a que los aspirantes tengan energía y me ha encantado conocer tu secreto», le agradeció María Patiño por su presencia en la final de Sálvame Mediafest, pues no es muy habitual que los presentadores del informativo se salgan de su papel.