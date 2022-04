La relación entre Dakota Tárraga y Kiko Matamoros nunca ha sido buena y es que, en el pasado año durante el mes de abril, la exparticipante de ‘Hermano mayor’ acudió como invitada a un ‘Sábado Deluxe’. Allí tuvieron un encontronazo que hizo que el colaborador acabase abandonando el plató. Sin embargo, la tensión entre ellos nació durante la emisión de ‘Supervivientes 2019’, donde ella participó y él criticó duramente su paso por el reality.

En las últimas horas, desde que se ha confirmado a Kiko Matamoros como primer concursante de ‘Supervivientes 2022’, Dakota ha reaccionado públicamente en su perfil de Instagram. Así pues, ha puesto en duda que logre ser un buen superviviente por su problema con las adicciones. A pesar de ello, el exmarido de Marian Flores se encuentra ya en la lista de concursantes confirmados junto a Nacho Palau (exmarido de Miguel Bosé), Ainhoa Cantalapiedra (ganadora de la segunda edición de ‘Operación Triunfo’) y Marta Peñate (exconcursante de ‘Gran Hermano 16’, ‘La isla de las tentaciones’, ‘La última tentación’ y ‘La casa fuerte’).

El fichaje de Kiko por la cadena no ha gustado a Dakota y ha querido expresarlo en un directo vía Instagram. En especial, ha querido hacer mención a esas pruebas médicas a las que tienen que someterse para ser concursante oficial. Tras ellas, el exmarido de Makoke se ha pronunciado: “Quiero demostrar que puedo vivir sin aditivos ni conservantes”. “El señor Kiko Matamoros va a Supervivientes, me parece muy bien, pero a ver lo que dura, porque una persona que es drogadicta reconocida, no sé. No sé, va a un concurso que no tiene ninguna de sus necesidades”, empezó diciendo la alicantina.

“Me extraña un montón, pero bueno vamos a verle”, siguió diciendo la ex superviviente, para después añadir que “como él ha criticado a todo el que ha ido y, no solo eso, a los de su programa los que más, veremos a ver qué pasa con él”. Por último, ha hecho mención del objeto con el que se dio la pista de que Matamoros era el primer confirmado: una bola de billar. “Raro me parece que le hayan puesto una bola de billar y no otra cosa que a él le gusta mucho”, acabó diciendo.