Dakota confiesa el dineral que llegó a ganar en Onlyfans

Durante los últimos años, OnlyFans se ha convertido en una de las plataformas que mayor popularidad ha ganado en el territorio adulto. Pues, no han sido pocos los rostros que se han aventurado a subir contenido erótico con el objetivo de ganar una buena compensación económica. Una experiencia que llegó a vivir Dakota. Conocida por todos los españoles por su paso por Hermano Mayor y, años después, Supervivientes, ha confesado cuánto llegó a monetizar por subir contenido a esta aplicación. Unas declaraciones que ha concedido durante su paso por el podcast de La última llamada.

El creador de contenido Malbert ha querido saber cómo vivió ella el ser una usuaria de OnlyFans. Por lo tanto, ha sido directo con sus preguntas. «En un mes, ¿cuánto ha sido lo máximo que has llegado a facturar?», le preguntó. Y es que, el comunicador fue directo al grano y quiso saber una cifra aproximada. «Flipas», le respondió Dakota. Pues, no quería dar muchos detalles al respecto. «No, no puedo flipar si no me dices la cifra», le respondió él. Fue entonces cuando ella comenzó a hablar de números.

Dakota ha ganado más de 100.000 dólares con Only Fans

«En un mes, 32.000 o 33.000 euros», le dijo Dakota. Pero, Malbert no se creyó ese dato. «Anda, Antoñita la fantástica», opinó con incredulidad. Debido a que no se creía lo que le estaba diciendo, ella se levantó de su silla para mostrarle sus ingresos. De esta manera, le explicó que tiene dos cuenta de OnlyFans y la sorpresa fue que la joven le mostró una cifra de ganancias mayor, incluso, que la que ella le había dicho.

«39.147 euros», le mostró. «¿Qué te he dicho yo?», le preguntó ella entre risas. Así pues, para demostrar que no era un engaño, le mostró las cifras al equipo de producción del programa. Y es que, ni Malbert daba crédito. Pues, el presentador del podcast explicó que había visto dos cifras y la otra era de «147.000 dólares». Así pues, Dakota quiso señalar que la diferencia del cambio de dólares a euros no es mucha. Por lo tanto, las cifras lo dicen todo.

Una cosa está clara, a Dakota Tárrega no le va nada mal en el mundo de las redes sociales. Y es que, incluso, en plataformas como Instagram cuenta con casi 400.000 seguidores. Un espacio donde no solo comparte contenido relacionado con ella y su día a día. La influencer también está solicitada para realizar campañas publicitarias. Por lo tanto, obtiene más ingresos por este lado.