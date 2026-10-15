Dabiz Muñoz sale en defensa de Cristina Pedroche tras las críticas por su estreno como DJ

Cristina Pedroche ha querido probar suerte en un terreno nuevo, el de la música electrónica, y su estreno como DJ no ha dejado indiferente a nadie. La presentadora se puso a los platos el pasado fin de semana en la fiesta de cierre de temporada de StreetXO Ibiza, el restaurante de su marido, Dabiz Muñoz. Para prepararse contó con la ayuda del DJ ibicenco Sebastián Gamboa, y ella misma reconoce que el resultado le dejó muy satisfecha. Sin embargo, no todo fueron aplausos. En redes sociales no tardaron en aparecer los comentarios negativos, desde quienes la acusaban de quitarle el trabajo a los profesionales del sector hasta usuarios que directamente la insultaron. Unas críticas que no han pasado desapercibidas para el chef, que este miércoles aprovechó su visita junto a ella a El Hormiguero para salir en su defensa delante de Pablo Motos y de toda la audiencia de Antena 3.

Dabiz fue muy claro y cuestionó de raíz el argumento del intrusismo: «¿Quién reparte los carnés de DJ?». El cocinero puso como ejemplo su propio oficio, en el que, según explicó abundan los profesionales que llegan desde otros mundos: «No quiero ofender a los DJ, pero más gente que se dedica a cocinar que viene de otras disciplinas no existe». Y lo resumió con una idea muy sencilla: «Si tú me dices que quieres ser cocinero, yo te voy a animar. Otra cosa es que te vaya bien o te vaya mal». El chef llegó incluso a leer en voz alta uno de los mensajes más duros que había recibido su mujer, y dejó claro lo poco que le preocupan este tipo de ataques: según él, para quienes escriben estos comentarios, «la única vía que tienen de escape es escribir un tuit». Una defensa que muchos seguidores de la pareja han aplaudido en redes.

Cristina Pedroche, sobre su debut como DJ: «Ha merecido la pena»

Cristina, por su parte, se mostró tranquila y orgullosa del paso que ha dado. «Me he metido en este jaleo, ha merecido la pena, y yo creo que ha salido bien», aseguró en el programa.

Además, recordó que los grandes nombres de la música electrónica, como David Guetta o el propio Gamboa, no se han mostrado molestos con su estreno. Y no piensa quedarse ahí: repetirá el próximo 29 de octubre en StreetXO Madrid, justo la víspera de su cumpleaños.

Y si algo quedó claro en el plató es que Cristina tiene en Dabiz a su mayor fan. Con su apoyo incondicional, la presentadora parece decidida a seguir adelante con esta nueva aventura, diga lo que diga quien opina detrás de la pantalla. Así lo demostraron ambos en El Hormiguero, en Antena 3, en una entrevista donde derrochaban complicidad.