Dabiz Muñoz cuenta la verdad sobre su primer beso con Cristina Pedroche: “Me hizo una cobra monumental”

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche se sentaron este miércoles 14 de octubre en El Hormiguero y, como era de esperar, la visita dejó anécdotas para todos los gustos. La más comentada llegó cuando la pareja recordó cómo fue su primer beso, una historia que, contada por el chef, tiene bastante más gracia de lo que cabría imaginar. Según explicó, los dos llevaban semanas hablando cuando Cristina se presentó por primera vez en su casa, y él no quiso esperar ni un minuto: «Llegó a mi casa después de que llevábamos hablando ya varias semanas y entonces, sorpresa: le intenté dar un beso». El problema es que en aquel intento no salió como el cocinero esperaba. «El primer día que nos besamos, me dio Cristina el beso porque cuatro horas antes me hizo una cobra monumental», confesó Dabiz ante Pablo Motos, provocando las carcajadas del público.

Pero la cobra no fue la única sorpresa de aquel primer encuentro. Cristina llegó a casa del chef con una bufanda del Rayo Vallecano como detalle, porque él le había asegurado que era seguidor del equipo madrileño. Lo que ella no sabía es que se trataba de una pequeña mentira para conquistarla. En realidad, Dabiz era del Atlético de Madrid. Una anécdota que demuestra que, desde el principio, la historia de amor de una de las parejas más mediáticas del país ha tenido mucho de improvisación y de sentido del humor. Más de una década después, siguen igual de cómplices, y en el plató de Antena 3 quedó claro que se ríen de su propia historia de amor sin ningún pudor.

Después de estar toda la noche juntos, Dabiz desveló que tuvo que esperar hasta las seis de la mañana para darse el primer beso: «Me dijo: ‘Qué pasa, que no me vas a dar un beso?’», y fue en ese momento cuando la vallecana se lanzó. El momento se alargó debido a que ya habían salido hasta el ascensor del edificio y decidieron recrearse: «Venga ascensor pa’ arriba y pa’ abajo», recordaba Pedroche. Eso sí, la presentadora quiso dejar claro que «ese día solo besos».

Además de repasar los inicios de su relación, la visita sirvió para hablar de sus proyectos profesionales, entre ellos una faceta de Cristina que muchos todavía desconocían: la de DJ.

Cristina Pedroche pretende seguir con su carrera como DJ

La presentadora debutó como DJ en la fiesta de cierre de StreetXO Ibiza, uno de los restaurantes de su marido, y reconoció que el estreno no fue exactamente como lo había imaginado.

«Cuando empecé, pensé que todo el mundo se iba a venir arriba, pero estaban con el móvil», contó divertida. Dabiz, eso sí, la defendió: «El mood de la fiesta fue increíble».

La experiencia le ha gustado tanto que repetirá el 29 de octubre en Madrid, justo la víspera de su cumpleaños. Será en el restaurante StreetXO de Madrid, que está situado en la calle Serrano de Madrid y las entradas saldrán a la venta este viernes a través de su web.

El Hormiguero ha subido un fragmento de la entrevista de la pareja en su cuenta oficial de Tiktok. Es a partir del minuto 2:44 cuando Cristina y Dabiz cuentan la anécdota de su primer beso.