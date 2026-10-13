Cristina Pedroche desvela cuánto ha cobrado por su debut como DJ en Ibiza

La temporada de DJs en Ibiza ha terminado con una sorprendente incorporación justo cuando acaba de terminar. Si en años anteriores fueron nombres como los de Paris Hilton y Fonsi Nieto los que llamaron la atención por subirse a una cabina para pinchar música electrónica, Cristina Pedroche ha sido la gran sorpresa de este año 2026. La vallecana se estrenó por todo lo alto en la fiesta de cierre de temporada de StreetXO, el restaurante del que es socia junto a su marido, el chef Dabiz Muñoz, por lo que nadie puede decir que le haya robado el trabajo a un DJ, ya que ella misma es la propietaria de ese negocio. Además, Pedroche ha estado apoyada por el DJ y promotor Sebastián Gamboa, todo un clásico de la isla blanca con su fiesta Vintage.

Pese a que ya avisó hace semanas de que se estaba preparando para este reto y que estaba descubriendo su pasión por la música electrónica, las críticas no han parado al verla subirse a la cabina. «Gente que no sirven para nada y se hace millonaria», «la tipa no se cansa de hacer el ridículo, la única madre del mundo» y «yo pongo musica en la radio de mi coche, soy DJ también», son algunas de las frases -las más suaves- que se pueden leer en los comentarios de los vídeos y fotos que ha publicado de su actuación. Un usuario iba más allá y lanzaba una crítica con mucho fundamento, aunque también muy dura: «A ver, una cosa está clara, es su local y puede hacer lo que le dé la gana. La cuestión es, si no fuese su local, ¿alguien en su sano juicio la hubiera contratado? Todos sabemos la respuesta».

Ante esta oleada de críticas, Cristina no ha dudado en dejar claro que ha vivido una noche inolvidable y que esto supone el comienzo de una nueva pasión. Acostumbrada a tener que gestionar el odio -como le pasa cada año con su vestido de las Campanadas-, también ha querido responder a una persona que se ha pasado de la raya y ha llegado a los insultos personales.

En su cuenta de Instagram ha publicado la captura de un mensaje que un usuario le ha mandó tras ver las imágenes. «Deja de insultar a los DJ’s de verdad, escoria…. Haces mucho daño por tu postureo. Te deseo lo peor», le dice entre varios insultos que nos ahorraremos.

La madrileña ha querido lanzar su respuesta poniendo a esta crítica como ejemplo:

«Siento muchísimo que haya gente que se haya sentido tan ofendida pero no estoy haciendo daño a nadie.

Me propusieron este reto, me preparé y cuando alguien con tanto reconocimiento y recorrido como Sebastián Gamboa me dijo que podría hacerlo bien acepté. He estado practicando cada segundo, he estado estudiando, viendo y aprendiendo de los mejores. Y creo que para ser la primera vez salió muy bien. La gente se lo pasó genial, bailaron toda la sesión y yo no pude disfrutarlo más. Cumplí un sueño que no sabía ni que tenía. Y la verdad no quiero dejarlo ahí.

Me parece un poco obvio pero recordaré que he pinchado en StreetXO Ibiza, que es mi casa, ante 300 personas que quisieron venir a apoyarme y que yo no cobré absolutamente nada.

Gracias a todos los que me están felicitando y animando para que siga».

¿Cuánto dinero ha cobrado por pinchar en Ibiza?

Así ha zanjado cualquier polémica, dejando claro que no ha cobrado ni un euro por su actuación y explicando que el mundo de la música no será algo pasajero, siendo una afición que se quedará en su vida.

Cristina Pedroche, sobre su sesión como DJ: «Es un trance, me meto en un sitio extrañísimo»

Horas después, la madrileña ha reaparecido en Zapeando, programa al que ha vuelto tras meses después de ser madre por segunda vez. Allí, ha dejado claro que ha «cumplido un sueño que no sabía que tenía», motivo por el que se siente «una privilegiada», ya que es consciente de que hay mucha gente que persigue sus sueños y nunca los consigue realizar.

Preguntada por si podía ser «casi una experiencia religiosa», ha dejado caer que subirse a la cabina es como una especie de «meditación en movimiento» y que tener el poder de una cabina y de una pista de baile le hizo entrar en «un trance» y meterse en un «sitio rarísimo».

El que escribe este artículo también es DJ y ha podido sentir esa sensación en más de una ocasión, por lo que entiendo perfectamente lo que quiere decir Cristina Pedroche. Tener el poder de que cientos o miles de personas bailen y lo pasen bien gracias a ti es una sensación maravillosa y que poca gente puede experimentar. Eso sí, de no ser empresaria y ser una de las personas más famosas de este país nunca habría podido ni soñar con hacer su debut como DJ en una cabina en Ibiza.