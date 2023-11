Cristina Saavedra, de LaSexta, emociona con su mensaje tras perder a cuatro miembros de su familia

La vida de la periodista de laSexta Cristina Saavedra ha estado marcada por los problemas y la tragedia en los últimos años. A un atropello se han unido cuatro muerte de seres queridos en apenas unos años, un complicado momento que incluso le hizo retirarse de la televisión. Ahora, tras un merecido descanso, ha emocionado con una de las felicitaciones por su cumpleaños.

Su calvario personal comenzó en el año 2017, cuando sufrió un atropello cuando cruzaba una calle junto a su sobrino. Por suerte se recuperó de aquel problema y pudo volver a realizar su trabajo como presentadora de laSexta Noticias.

Utilizó en aquel momento las redes sociales para agradecer a las personas que les ayudaron momentos después. «A quienes me socorrieron el sábado, en la calle, en Sada. No pude darles las gracias como merecían. No los conozco, así que ojalá vean esto: GRACIAS infinitas. Un coche me atropelló cuando cruzaba un paso de peatones con mi sobrino. Él está bien. Yo lo estaré pronto», escribió en la red social X (antes conocida como Twitter).

Pero aquello solo fue el comienzo de una mala racha que ha durado hasta hace solo unos meses. Sus dos hermanas fallecieron con solo unos meses de diferencia por culpa del cáncer, una golpe que la dejó muy afectada. Pero las desgracias no dejaron de llegar, ya que en 2o21 su abuela también falleció Y su madre también lo hizo durante la pandemia por culpa de la COVID-19.

Su pareja, el periodista Manu Carreño, y toda su familia han sido sus grande apoyos en estos duros años en los que ha tenido que tomarse una temporada de descanso fuera de los platós.

Con la llegada de su cumpleaños la presentadora ha querido compartir la felicitación de su hermano Kiko, que también ha sufrido con ella todos estos contratiempos de la vida. Se trata de alguien muy especial, tanto que ha querido compartirla en redes sociales con su seguidores.

«¡Felicidades! Ella es la persona que lo une todo. Lo tiene todo. Y no la puedo querer más. Mi hermana», se puede leer en la imagen compartida, en la que suena la canción La quiero a morir, cantada por Jarabe de Palo.

«Es la felicitación de mi hermano. Con este trocito de canción que suena. La vida nos robó mucho pero me lo dejó a él para mantenerme en pie. Te quiero infinito, @kikosaavedra15», ha explicado sobre la imagen.