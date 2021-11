Este miércoles, las defensoras en plató de Adara Molinero y Cristina Porta, realizaron un alegato a favor de cada una de ellas, para pedir a los espectadores su salvación de la expulsión. En el caso de Adara, fue su madre, Elena Rodríguez la que una vez más sacó la cara por ella.

Elena Rodríguez acudió al plató para hacer un alegato por la nominación de su hija, y de una manera muy sutil, no dudó en ir directa a por Cristina Porta. Y es que tras la discusión de la periodista con su hija, Elena no ha dudado en defender a Adara con uñas y dientes.

Sin decir el nombre de la periodista en ningún momento, Elena Rodríguez se ha pronunciado, realizando unas declaraciones que tenían una clara destinataria.

Cristina: «A Adara no le hablo porque no me gusta como persona» #SecretUH15 pic.twitter.com/itnLXJUthi

— Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 3, 2021