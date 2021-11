El pasado jueves tuvimos la oportunidad de disfrutar de una de las galas más tensas y completas de ‘Secret Story’. Entre otras tantas cuestiones, pudimos ver cómo Cristina Porta y Miguel Frigenti decidieron romper su amistad de manera más que definitiva. A tal punto llegó la cosa que la periodista acudió al Cubo para condenar que el tertuliano le había dado información del exterior para desestabilizarla.

De esta manera, el pasado 16 de noviembre, la hermana de Cristina Porta no dudó un solo segundo en aprovechar la oportunidad de hablar con la concursante en directo. Sara se mostró muy nerviosa, pero con muchas ganas de animar a su hermana en una semana muy complicada. Y es que, entre otras cuestiones, está nominada.

Antes de entrar por teléfono en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, Sara habló con Carlos Sobera. Es entonces cuando reconoció que, si llega a saber el revuelo que se ha formado, no hubiera publicado ese mensaje en Twitter contra Miguel Frigenti: “Cada vez que veía el 24 horas que mi hermana no paraba de nombrarle y él no paraba de criticarla ya lo vi venir. Me dio pena por ella”.

Cristina, a Sara: «Me suena tu voz, ¿quién eres?» #SecretCuentaAtrás10 pic.twitter.com/b2LIgwNlLw — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 16, 2021

La llamada se realizó y, aunque en un primer momento Cristina Porta no reconocía la voz de su hermana, no tardó en romper a llorar al darse cuenta de quién era. “He entrado aquí y te estoy defendiendo a tope en Twitter. Lo estoy haciendo por ti, porque estoy muy orgullosa”, comenzó diciendo la hermana de la periodista.

“Quiero decirte que estoy alucinando con lo fuerte que estás siendo y cómo lo estás haciendo. La familia está muy orgullosa de ti”, reconoció Sara. Es entonces cuando aprovechó la ocasión para lanzar varios dardos envenenados contra el colaborador de ‘Sálvame’: “Estamos súper unidas Fátima y yo, estamos en el mismo barco. Otra gente no ha estado nunca en el barco, sino en otro barco”. Lejos de que todo quede ahí, la hermana de Cristina Porta fue más allá: “Y aunque los veas reculando no te creas nada. Eres demasiado buena, que te conozco. No entres en provocaciones infantiles”.

Las caras de Miguel Frigenti, que estaba escuchando todo, eran un poema. En cuanto terminó la llamada, Carlos Sobera quiso saber qué le habían parecido las palabras de Sara. Es entonces cuando el concursante respondió: “No me voy a meter en una conversación de hermanas. Sé lo que he hecho y la gente que ve la tele también lo sabe”. Además, añadió: “Si para ser amigo de alguien tienes que lamerle el culo prefiero no ser amigo”.