La guerra entre Cristina Porta y Adara Molinero dentro de la casa de ‘Secret Story’ continúa. Las concursantes han protagonizado fuertes enfrentamientos en los últimos días, y ahora, la periodista está preocupada por cómo se estará viendo su imagen fuera.

El mayor enfrentamiento fue hace escasos dos días, cuando ambas concursantes protagonizaron una discusión subida de tono, que terminó con un desafortunado comentario de Adara Molinero. Al final de la gala, la madrileña se disculpó con su compañera, sin embargo, este miércoles Cristina ha estallado en el cubo.

La joven no pasa por su mejor momento dentro de la casa, y su enfrentamiento con Adara le agobia cada vez más, pues cree que fuera se está viendo una imagen de ella que no se corresponde con la realidad.

Cristina: «Adara comunica muy bien sus sentimientos, pero no es verdad» #SecretUH15 pic.twitter.com/zVpI0T0lnB — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 3, 2021

«Me ha dado la sensación una imagen mía y suya que no corresponde a la realidad. Hay gente que se la está creyendo. Adara comunica muy bien sus sentimientos, pero no es la realidad», ha explicado la periodista en el cubo a modo de desahogo.

Cristina Porta está preocupada por si se le está «poniendo la etiqueta de que estoy marginando a alguien, cuando he pasado lo que he pasado en esta casa”, asegurando que no se habla con Adara por no le gusta como persona, así como tampoco le gustan sus valores.

La concursante además, no entiende por que razón Adara le ha hecho la cruz a ella, y a otros concursantes en cambio no. «Seguramente que hay gente que le caigo fatal, pero a la gente que le he podido llegar y me está apoyando, necesito sentir que se me está entendiendo», ha sentenciado sobre la imagen que cree que puede estar dando a los espectadores.