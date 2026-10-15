Christian Gálvez vuelve a ponerse al frente de ‘El Rosco’ en medio de la guerra por ‘Pasapalabra’

La parrilla televisiva española nos ha presentado, a lo largo de su historia, numerosos formatos que han marcado a los espectadores de una manera u otra. Indiscutiblemente, uno de ellos ha sido Pasapalabra, que tantos años lleva amenizando las tardes en nuestro país y lo llegó a presentar Christian Gálvez. Y es que, no importa la cadena, siempre es un éxito absoluto. Una situación que también está experimentando Rueda la letra, el programa presentado por Carlos Sobera que llegó a Telecinco el pasado mes de septiembre. De hecho, recordemos, es precisamente este formato el que ha adoptado la mítica prueba de El Rosco, que antes estaba en Pasapalabra y por tema de derechos ya no.

Teniendo esto en cuenta, el motivo de la noticia no dejará indiferente. Pues, tal y como se ha anunciado, se está trabajando para que la prueba de El Rosco sea comprada en el mercado internacional. El mayor mercado de contenidos televisivos, el Mipcom, ha acogido la presentación de dos pilotos de la citada prueba. Uno es en español y el otro es en inglés, pues el objetivo es que sea adquirido por alguna cadena o plataforma extranjera. Pues, de ser así, se extenderá la presencia internacional de la prueba, la cual es muy conocida ya en nuestro país.

Christian Gálvez ha grabado ya dos pilotos

Asimismo, se ha revelado que Christian Gálvez es el encargado de ponerse al mando en esta nueva aventura. Pues, recordemos, el presentador capitaneó Pasapalabra de 2017 a 2019. Por lo tanto, el comunicador tiene mucha experiencia en el tema. Así pues, Variety ha revelado que la compañía Good Formats ha producido dos pilotos, los cuales han sido grabados en Los Ángeles. De esta manera, han dado forma a Run the Ring, de media hora y en inglés, y El Rosco, de una hora y en español.

Approved Entertainment es la encargada de los derechos del nuevo formato en Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México). Pues, Good Formats se ocupa de su distribución en el resto del mundo. Y es que, recordemos, Mediaset solamente tiene los derechos exclusivos para emitirlo en España e Italia. Por otro lado, se ha informado que en los episodios piloto participan concursantes que ya son habituales en concursar en televisión.

Estos juegan con aspirantes nuevos y tienen un bote acumulado. El programa ha sido modificado y elaborado teniendo siempre en cuenta las necesidades de programación y la estructura de cada cadena. Eso sí, en ambos casos, la prueba de El Rosco está precedida de otras pruebas preliminares. ¿Lograrán que adquieran el formato en el mercado norteamericano? Seguiremos informando.