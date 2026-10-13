¿Quién va hoy a ‘Rueda la letra’? Invitados del 13 al 15 de octubre de 2026

Un cantante, una cómica granadina que triunfa en redes, el Arturo Cañas de Camera Café y una exconcursante de Gran Hermano convertida en presentadora se sientan esta semana en el plató de Carlos Sobera para ayudar a los concursantes de Rueda la letra. Tras la salida de Lilit, Fran sigue esperando a un rival fuerte con el que competir por llevarse el bote de la Rueda final, el mítico Rosco que todos conocemos y que por decisiones judiciales ha tenido que cambiar de nombre.

José Manuel Zapata

Zapata cuenta con una carrera absolutamente gloriosa. De hecho, interpretó el papel de Elvino de La sonnambula de Bellini, el Réquiem en re menor, V 626 junto a la Orquesta Ciudad de Granada, entre muchos otros trabajos. Una pasión por la música clásica que comparte junto a sus más de 26.000 seguidores en Instagram.

Martita de Graná

Nació en Granada el 18 de diciembre de 1989. Ha pasado de las redes sociales a los escenarios con un humor basado en lo cotidiano, el sexo y las situaciones absurdas. En Instagram, donde sube monólogos cómicos, supera el millón y medio de seguidores. Lleva más de siete años de gira con espectáculos como Mi madre flipa y ¡Martita sea!, que presentó en Ceuta en marzo de 2025 ante más de 1.000 personas.

Álex O’Dogherty

Alejandro O’Dogherty Luy nació en San Fernando (Cádiz) el 7 de marzo de 1973. Se hizo muy popular como Arturo Cañas en Camera Café, papel que interpretó entre 2005 y 2009. Después estuvo en Doctor Mateo, como Alfredo Escobar, y en Olmos y Robles, como Damián Navarro. Su currículum televisivo incluye también Sin tetas no hay paraíso, Aquí no hay quien viva, Hospital Central y Un paso adelante. En cine ha trabajado en Alatriste, Noviembre, Lobo y El traje, y en 2014 presentó Mitele Música y concursó en Me resbala.

Nagore Robles

Nació en Basauri (Bizkaia) el 10 de febrero de 1983. Dio el salto a la fama como concursante de Gran Hermano 11, en 2009, de donde salió expulsada con un 95% de los votos, un récord en el programa.

En 2011 ganó Acorralados y después fue colaboradora de De buena ley, Sálvame y El programa de Ana Rosa. Fue asesora del amor en Mujeres y hombres y viceversa entre 2013 y 2021 y como presentadora ha conducido Sobreviviré y Baila conmigo. Este año ha sido concursante de Supervivientes 2026.