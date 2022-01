Charlie Puth ha vuelto por todo lo alto. El artista estadounidense comienza el año con el lanzamiento de su esperado nuevo single, una canción titulada ‘Light Switch’, que sirve como primer single del próximo álbum de estudio del artista que llevará por título ‘Charlie’, y para el que de momento no hay una fecha de lanzamiento confirmada.

‘Light Switch’, es una canción que ha sido tanto compuesta como producida por el propio Charlie Puth, como siempre junto a su habitual colaborador JKash. Se trata de un tema pop 100% del estilo del artista, con su inconfundible voz, su característico falsete y una melodía y un estribillo muy pegadizos que no dejarán de sonar durante los próximos meses.

‘Light Switch’ ya está disponible en todas las plataformas digitales desde este mismo viernes 21 de enero. Así como también ya está disponible el divertido videoclip oficial, que ha sido dirigido por Christian Breslauer, quien ha trabajado junto a artistas de la talla de The Weeknd o Doja Cat.

LIGHT SWITCH. OUT THURSDAY. HERE IS THE SINGLE ART. pic.twitter.com/cIwyfhYEVU

— Charlie Puth (@charlieputh) January 18, 2022