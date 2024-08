‘La casa del dragón’: Kit Harington desvela por qué nunca verá esta serie

Hace una semana, los seguidores de La casa del dragón se despidieron de forma temporal de la popular producción de Max. Para los que todavía no lo sepan, la serie narra la historia de la familia Targaryen, 200 años antes de lo acontecido en Juego de Tronos. Una trama de infarto que ha dado por concluida la emisión de su segunda temporada.

El éxito de la precuela que adapta la novela Fuego y sangre es indudable, y las cifras lo demuestran. Con dos temporadas divididas en ocho episodios, los fans han teniendo la oportunidad de ver el surgimiento de la icónica Danza de Dragones. Eso sí, poder presenciar esa batalla legendaria habrá que esperar, mínimo, hasta 2026. Pues, será dicho año cuando se presente la tercera temporada.

Mientras los fans de La casa del dragón esperan, han salido a la luz unas inesperadas declaraciones de Kit Harrington, el actor que interpretó a Jon Nieve en Juego de tronos. Al parecer, el artista ha afirmado que no es un fiel seguidor del spin-off de la serie que alzó su nombre y considera que nunca verá sus capítulos.

«Simplemente no puedo verla», ha empezado diciendo a la agencia Associated Press. «Creo que, para mí, es que he pasado demasiado tiempo allí. Y les deseo lo mejor. He oído que es maravillosa y que va muy bien. Pero no creo que vea nunca esa serie, y no creo que vuelva a ver Juego de Tronos hasta dentro de unos años».

El actor de 37 años ha estado en la presentación de la tercera temporada de Industry, la serie de Max. Un encuentro donde le han hecho referencia a La casa del dragón, debido a su recién estrenada segunda temporada. Eso sí, curiosamente, no es el único artista del elenco de Juego de Tronos que piensa así.

Emilia Clarke, quien dio vida al personaje de Daenerys Targaryen, también ha hablado respecto a la nueva producción de Max y el éxito mundial que está cosechando. Así pues, y coincidiendo con su ex compañero de trabajo, ella también se muestra muy reacia a ver este spin-off de la ficción.

«Es como si alguien te dijera: ‘¿Quieres ir a esta reunión de colegio que no es la de tu año? ¿Quieres ir a la reunión de colegio?’. Así es como lo siento. La estoy evitando», afirmó. Unas declaraciones con las que ambos han sorprendido a los fans de la saga, y no es para menos.

¿Cuántas temporadas tendrá La casa del dragón?

Como comentábamos en líneas anteriores, la producción ha lanzado de forma oficial dos temporadas. La primera de ellas vio la luz en el 2022 y contó con un éxito arrollador a nivel de reproducciones. Ahora, este 2024 ha regresado a la plataforma y lo ha hecho de la mano de su segunda entrega.

Lejos de quedar ahí, los altos cargos de Max han confirmado que la historia de los Targaryen concluirá con la temporada número 4. Eso sí, para poder verla habrá que esperar bastante. Pues, la tercera temporada saldrá a la luz en 2026 y la última en 2028.