Camila Cabello se sumergió en el mundo del cine para protagonizar una película clásica. Para la joven interpretar al personaje de Cenicienta ha sido toda una suerte. La película está dirigida por Kay Cannon, la creadora de ‘Dando la nota’. En este caso, ‘Cenicienta’ llegará a las pantallas como una reinterpretación del mítico cuento infantil, por tanto tendrá importantes variaciones. Entre ellas que tendrá forma de musical.

Entre el reparto nos encontramos con la actuación de Idina Menzel como la malvada madrastra de Cenicienta. Por otro lado su ayudante mágico será Billy Porter, el Rey Rowan será Pierce Brosnan y la Reina Beatrice, Minnie Driver. Un reparto de lo más completo con Camila Cabello como protagonista, interpretando a la niña huérfana.

#CinderellaMovie 😭😭😭 this was one of the most magical experiences of my life. I can’t wait for you to see it. out on @amazonprimevideo September 3! ✨ @Cinderella pic.twitter.com/67fiWlubvi

— camila (@Camila_Cabello) June 30, 2021