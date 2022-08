Camila Cabello se ha unido a Hans Zimmer para trabajar juntos en la banda sonora original del documental Frozen Planet II, un documental de la BBC, para la que ambos ha creado la canción Take me back home, todo un sueño cumplido para la artista con raíces cubanas.

A pesar de que el estreno del documental no se producirá hasta el próximo mes, debido al gran recibimiento que tuvo la noticia de la nueva canción de Camila Cabello para el proyecto, los responsables decidieron lanzarla antes de tiempo para generar una mayor expectación.

Por otro lado, en cuanto a la composición de esta canción, Camila Cabello ha trabajado no sólo con Hans Zimmer sino también junto a Anze Rozman y Russell Emanuel de Bleeding Fingers Music. De esta forma, todos ellos han dado en el clavo con la canción que requería un documental de este calibre.

I wrote a song with @HansZimmer for Madre Tierra. Anyone who knows me knows this feels so true to me. The natural world is an endless well of awe, magic, and deep belonging to me. I had this song in my body, in my soul for many many years before we wrote it. ✨✨✨✨ @BBCEarth pic.twitter.com/eosnTZ72JO

— camila (@Camila_Cabello) August 26, 2022