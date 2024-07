Camila Cabello desvela qué artista le ha inspirado para su nuevo proyecto: «Le envié un DM»

Camila Cabello se encuentra viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera profesional. El pasado 28 de junio la artista de origen cubano lanzó al mundo su nuevo proyecto discográfico: C,XOXO. Un trabajo muy esperado con el que no solo ha presentado su nueva era musical, sino que también ha tomado el relevo de Familia.

El proyecto discográfico está compuesto por un total de 14 canciones inéditas. Un repertorio musical donde ha contado con todo tipo de influencias, pero una de ellas ha sido de un artista en concreto: Drake. De hecho, uno de los sencillos que forman parte del tracklist del disco es cantado íntegramente por el artista.

Para ser más exactos, la canción que Drake entona de principio a fin es la número 9. Un sencillo que ha sido bautizado bajo el título de Uuugly y que no ha dejado indiferente a nadie. Por ello, Camila Cabello ha querido explicar cómo surgió la colaboración entre ambos.

«Siento que estamos musicalmente alineados en muchos aspectos. Creo que tenemos el mismo gusto. De hecho, le envié un DM diciendo cosas como: ‘Te he estado escuchando mucho para hacer este álbum’», ha explicado. Uuugly es un tema cantado por Drake y que forma parte del disco de Cabello, pero no es el único.

Mientras en el anterior sencillo solamente predominaba la voz de él, en el tema Hot Uptown ambas estrellas han fusionado sus voces. ¿Pero, cómo surgió este acercamiento entre ellos? Pues, al parecer, Drake y Camila Cabello no se conocían de antes, tan solo de una fiesta a la que acudieron y coincidieron. Pero, el rapero fue el que la comenzó a seguirla en redes sociales.

Este pequeño gesto fue aprovechado por la cantante, quien no dudó en enviarle un mensaje privado. «Le envié un DM y le puse mi álbum y flipó. Le envié la idea la canción y la cortamos para que pareciera un dueto. Luego, cuando volvió a trabajar en su parte, me dio un outro que resultó siendo Uuugly», aclara.

Lejos de quedar ahí, la artista continuó explicando lo sucedido. «Fue un dos por uno, porque realmente no necesitaba un outro. No quería escuchar una canción como Hot Uptown y luego pasar a esa pieza de un minuto en la que él está hablando de sus cosas, de modo que decidimos simplemente hacer con eso otra canción», señala.

¿Cómo se toma las críticas del público?

Desde que dejó la agrupación musical que la vio crecer, Fifth Harmony, la artista de origen cubano ha tenido que soportar todo tipo de criticas hacia su persona. Ahora, que cuenta con una nueva imagen, un nuevo registro musical y ha dado por concluida su historia de amor con Shawn Mendes, no es menos.

Por ello, la cantante se ha sincerado en un podcast. «Creo que estoy mejorando en cuanto a despersonalizar las críticas», comenzó diciendo. «Antes me las tomaba demasiado a pecho y ahora me digo: ‘¿Quién me está diciendo esto?’. Si no es alguien que me conoce personalmente y que yo conozco, entonces no tengo que tomármelo tan en serio», agregó.

«Nunca voy a llegar a un punto en el que no me importe lo que piensen los demás, porque eso es como un comportamiento sociópata. Si siento que estoy hiriendo los sentimientos de alguien u ofendiendo a la gente, por supuesto que me duele y me preocupo por eso», concluyó.